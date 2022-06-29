Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler - Son Dakika
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Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler

29.06.2022 00:57
Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler

Okullar Arası Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ederek kazandıkları kupayı hediye etti.

Okullar Arası Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı sporcuları, Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ederek kazandıkları kupayı hediye etti.

Kırkgöz Döşemaltı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kulüp bünyesinde mücadele veren güreşçileri ağırladı. Geçen hafta katıldıkları Okullar arası Yağlı Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birçok derece alan güreşçiler antrenörleri Mustafa Kara ile birlikte Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret edip kupalarını hediye etti.

"Son başarımızı armağan etmek istedik"

Türkiye Şampiyonasında Gençler A Kategorisinde Mustafa Naz üçüncü, Gençler B Kategorisinde Metin Batuk birinci, Aşkın Savaş Doğdu üçüncü olmuştu. Yine Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında Küçük Miniklerde Onur Kaya ikinci, Halil Eren Çıra ve Mehmet Çürük üçüncülük alarak kupa ve madalyaların sahibi oldu. Antrenör Kara, "Başkanımız Turgay Genç'e Ata Sporumuz yağlı güreşe verdiği destek nedeniyle çok teşekkür ederiz. Kendisi her zaman tüm imkanlarıyla bizlerin yanında. Biz de bu son başarımızı kendisine armağan etmek istedik" dedi.

"Bizleri gururlandırdılar"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Tüm sporcularımı ve hocamızı kutluyorum. Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra ilçe gençlerimiz için amatör spor branşlarının hemen hepsine sonsuz destek vermeye çalışıyoruz. Alınan bu başarılar bizleri çok gururlandırıyor. Güreş, futbol, voleybol, bisiklet, halter ve daha birçok branşta sporcularımız bizlere en büyük sevinçleri yaşatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Turgay Genç, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazandıkları kupayı Başkan Genç'e hediye ettiler - Son Dakika

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