Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Yerel

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın görüntüsü ortaya çıktı

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın görüntüsü ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yan yatarken, polis ekipleri de kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından yaşanan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

19.07.2024 21:40  Güncelleme: 21:42
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Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın görüntüsü ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yan yatarken, polis ekipleri de kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından yaşanan kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Milas Karayolu Üzeri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Didim yönüne seyir halindeki 09 ABG 090 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Kazaya sebebiyet verdiği ve otomobile çarptığı iddia edilen bir tır ise yoluna devam etti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen kömür yüklü tırın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan kazanın ardından olay anına ait çevre iş yerlerinden birinin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza anının anbean kayıt altına alındığı görüntülerde tırın yanından geçen otomobilin devrilmesi ve tırın yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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