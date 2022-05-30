Kazdağları'nın ateş savaşçıları eğitimlerini tamamladı

Geçtiğimiz yıl büyük bir yangın atlatan Kazdağları'nda ateş savaşçıları aldıkları eğitimler sonrasında göreve hazır hale geldiler. Kazdağları'nda yangın sezonu boyunca görev yapacak olan ateş savaşçılarına, Edremit ilçesinde yapılan tatbikatta yangına müdahale teknikleri ve iş güvenliği konularında eğitim verildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran'ın da katıldığı eğitimlerde, orman yer işçilerine olması muhtemel orman yangınlarında ilk müdahale nasıl yapılmalı? müdahale edilirken alınması gereken önlemler neler olmalı uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Zeytinli Orman Depo su alanında gerçekleştirilen eğitimlerde, orman yer işçileri, yeni başlayan örtü yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda tatbikat yaptı.

Balıkesir Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından işçilere verilen eğitimlerde, karaçam, kızılçam, köknar, meşe ormanlarında ağaçların cinsine göre müdahale yöntemlerinin farklılıkları anlatıldı. Su ile söndürme çalışması yapılıncaya kadar yanan bölgeye şaplak ve tırmık ile ilk müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Yapacağımız eğitim ve tatbikatlar pratiğimiz ile hızımızı arttırmamızı ve orman yangınlarını söndürmeye 7 gün 24 saat hazır durumda olmamızı sağlayacak. Yangında önemli önceliklerimizden olan güvenli ve seri bir şekilde yangın yerine gidebilmek ve diğer öncelikli amacımız ise can emniyeti ve sonra mal emniyeti olacaktır. Yangın söndürme ekip işidir o yüzden yangın esnasında iletişimimizi telsizler ile yapıyoruz ki yangına müdahale eden herkes konuşmaları duyuyor ve herkesin yangından bilgisi oluyor." dedi. - BALIKESİR