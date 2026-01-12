Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı'na zirve tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı'na zirve tırmanışı

Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı\'na zirve tırmanışı
12.01.2026 14:35  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de, Kazıkbeli Savaşı anısına düzenlenen etkinlikte 105 dağcı, 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı zirvesine tırmandı. Tırmanış, Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli'deki 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı zirvesine Kazıkbeli Savaşı anısına tırmanış gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) ev sahipliğinde düzenlenen Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, savaşın yaşandığı tarihi rota izleyerek geçmişin hatırasını yaşattı. Program sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezi'nde kamp kurmasıyla başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılanan sporcular, teknik toplantının ardından dinlenmeye çekildi.

Zirve yürüyüşü, Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, 2 bin 571 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı zirvesine tırmandı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Türkiye, Denizli, Honaz, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı'na zirve tırmanışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:47:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı'na zirve tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.