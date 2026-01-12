Kazıkbeli Savaşı anısına Honaz Dağı\'na zirve tırmanışı

Denizli'deki 2 bin 571 rakımlı Honaz Dağı zirvesine Kazıkbeli Savaşı anısına tırmanış gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Pamukkale Arama Kurtarma Derneği (PAKDOS) ev sahipliğinde düzenlenen Kazıkbeli Savaşı Anma Etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, savaşın yaşandığı tarihi rota izleyerek geçmişin hatırasını yaşattı. Program sporcuların Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Kamp Merkezi'nde kamp kurmasıyla başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Öztürk ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ali Fuat Avcı tarafından karşılanan sporcular, teknik toplantının ardından dinlenmeye çekildi.
Zirve yürüyüşü, Pazar sabahı saat 07.00'de başladı. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen 105 dağcı, 2 bin 571 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı zirvesine tırmandı. Yaklaşık 10,5 saat süren tırmanış, saat 17.30'da sorunsuz şekilde tamamlandı. - DENİZLİ
