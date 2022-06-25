Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı

25.06.2022 16:04
Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Sanatçı Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Ağabey Hüseyin Koyuncu, Trabzonspor Kulübü'nün şampiyonluk kupasını Kazım Koyuncu'nun mezarına getireceğini söyledi.

25 Haziran 2005 yılında kanser hastalığı nedeniyle 33 yaşında vefat eden müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Kazım Koyuncu, ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine sanatçının annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Hüseyin, Niyazi ve Oğuz Koyuncu, Canan Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Sanatçını ağabeyi Hüseyin Koyuncu, anma etkinliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazım aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu. Her yıl burukluk var. Bizi teselli eden, sevenlerinin arkadaşlarının bir arada olması. Buraya ülkenin dört bir yanından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Yaptığı güzel işlerle, onunla gurur duyuyoruz. Kazım, Trabzonspor şampiyonluğunu göremedi. Trabzonspor şampiyon olunca annem mezarının başına giderek 'Oğlum, çok sevdiğin Trabzonspor şampiyon oldu' dedi. Yani ilk müjdeyi annem verdi. Kazım Trabzonspor'u çok severdi. Şampiyonluk ruhuna şad olsun. Trabzonspor Kulübü yetkilileri aradı, yakın zamanda şampiyonluk kupasının Kazım'ın mezarına getireceklerini ifade ettiler. Bu da bizi çok mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Kazım Koyuncu'nun şarkılarından olunan koro dinletisiyle anma etkinliği sona erdi. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Ahmet Ağaoğlu: 2 yeni transferimiz Slovenya kampına iştirak edecek Ahmet Ağaoğlu: 2 yeni transferimiz Slovenya kampına iştirak edecek Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü Son dakika haberi... Artvin'de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
Kaynak: İHA

Kazım Koyuncu, Trabzonspor, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
15:37 HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 16:08:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kazım Koyuncu ölümünün 17. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement