Kazım Kurt: Özgür Özel Türkiye'nin Lideri Olmaya İlerliyor

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - CHP'nin 6. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in karşısına bir aday çıkacağını düşünmediğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Özgür Özel'in duruşu partinin de Türkiye'nin de lideri olmaya doğru bir adımdır diye düşünüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İmamoğlu ile ilgili eylemlerin toplumsal bir hareket haline geldiğini söyledi.

Sokakta yapılan protestoları, yürüyüşleri değerlendiren Başkan Kurt, "Sahada eylemler elbette bir yaş grubunun kendisine göre yaptığı eylemler var. Bir de bizim gibi orta yaş grubunun yapabileceği eylemler var. Biz herhangi bir kişiye mala ya da toplumsal düzene zarar vermeden eylemler yapılmasından yanayız. Polisle çatışmanın doğru olmadığını düşünenlerdeniz. Ama gençlerin zaman zaman o delikanlılığın verdiği hırsla ufak tefek çatışmalar söz konusu hale geliyor. Bu da doğaldır bu kargaşa ortamında" diye konuştu.

"CHP bunu tek başınalıktan çıkarmalıdır"

CHP'nin eylemlerini sürdürülebilir hale getirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kurt, "Şu anda bence CHP'nin ya da Sayın Genel Başkanın tek başına yapacağı bir eylem söz konusu olmaz. Bu artık toplumsal bir hareket haline geldi. 23 Mart'ta bizim cumhurbaşkanı adayımızı 15 milyon Türk insanı tespit etti. Dolayısıyla bu hareket o 15 milyonun hareketidir. CHP'nin hareketi olmaktan çıkmıştır. Halkın hareketidir. Ekrem Bey'in tabiri ile kendisini millete emanet etmiştir. Milletin bu konuda yapabileceği desteğin tamamını kucaklayabilmesi için CHP bunu tek başınalıktan çıkarmalıdır. Türkiye ittifakı söz konusuysa bu Türk halklarının tamamının birlikte geçekleştireceği eylem dizisidir. O nedenle CHP sadece koordinasyon işini gerçekleştirebilir. ya da bu işin öncüsü olabilir" şeklinde konuştu.

"Özgür Özel Türkiye'nin lideri olmaya doğru gidiyor"

Kurultayda Özgür Özel'in karşısına bir aday çıkacağını düşünmediğini söyleyen Başkan Kurt, "Özgür Özel'e karşı bir aday çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama çıkacaksa da gayet doğaldır, demokratik bir haktır. Hiç kimse itiraz etmez. Anladığım, gördüğüm kadarıyla bu eylemler sonucunda Özgür Özel'in duruşu partinin de Türkiye'nin de lideri olmaya doğru bir adımdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.