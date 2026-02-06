Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Kimse Erdoğan\'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden Kelepçeyle Götürmedi"

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Belediyelerle ilgili açılan davalar için 'Yargı sonucunu bekleyin' diyorsunuz ya, UYAP sistemi içinde Ekrem İmamoğlu davasını bitiriliş günü hedefini koymuş: 4600 gün. Nesini bekleyeceğiz? Böyle bir insan haklarına aykırı bir şeye nasıl 'bekle' diyebilirsiniz? Aynı suçlamalarla, benzer suçlamalarla yargılandı Sayın Erdoğan, hiç tutuklanmadı. Hesabını verdi, vermedi bilemem, sonradan kanunlar değişti ama hiç kimse Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıp kelepçeleyip götürüp içeri atıp da sonra 'Temizle kardeşim kendini' demedi" ifadesini kullandı.

Odunpazarı Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem dışı konuşan meclis üyelerine yanıt veren Başkan Kurt, tasarruf vurgusu yaptı. Başkan Kurt, Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li belediyelere yönelik yargılama sürecine ilişkin de konuştu. Belediyenin gayrimenkul satışıyla ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Kurt, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partili Odunpazarı Belediyesi zorunlu olmadıkça gayrimenkul satmaz. Ekonomik değilse gayrimenkul satmaz, satmadık, satmayız. Şimdi otelin satışı; otelin kira geliri belliydi, 2039'a kadar bu haliyle tahammül edemezdik, sattık, borçlarımızı ödedik. Vergi borcumu yok, sigorta borcumuz bitti, bitiyor. Ama şimdi siz yapılandırma çıkarmışsınız, boşuna ödemişiz yani, yine bir böyle samimi olmayan bir uygulama ortaya çıkmış. Biz geçen yıl; 5 tane cenaze aracı, 1 tane VIP minibüs, 4 tane iş makinesi, 3 tane arazöz, 4 tane damperli kamyon, 1 tane kurtarıcı, 11 tane de çöp kamyonu aldık. Bizim öyle çarçur edecek paramız yok. Odunpazarı Belediyesi tasarrufu öyle kağıt üstünde yapmıyor. Bak, müsvedde kağıdı bile böyle kullanıyorum. Dolayısıyla bize bunu anlatacak pozisyonda olan siz değilsiniz. Hele hele bu hükümetin yapmış olduğu uygulamalara baktığınız zaman 'itibardan tasarruf olmaz' mantığıyla bizim yan yana durma şansımız yok. Ben hala Burhan Sakallı'nın koltuğunda oturuyorum, 12 sene oldu. Ne masayı değiştirdim ne koltukları değiştirdim. Onun için büyük popülist laflarla falan bizi sıkıntıya sokamazsınız."

"UYAP sistemi Ekrem İmamoğlu davasını bitiriliş günü hedefini koymuş: 4600 gün"

?Krizden etkileniyoruz. Elbette krizin sebebi sizsiniz. 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsanız burada olan bütün krizlerden; hukuki krizden de sosyal krizden de ekonomik krizden de sorumlu olan o yüzde 52 oyla seçilen Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanıdır. Başkası niye sorumlu olsun? Tek başına, tek adam, tek karar verici... Dolayısıyla her türlü olumluluk size, olumsuzluk İsmet Paşa'ya... Yok öyle yağma. Olumsuzluğun da sorumlusu sizsiniz. Dolayısıyla da bundan kurtulma şansınız olmaz maalesef. Şimdi belediyelerle ilgili açılan davalar, 'Yargı sonucunu bekleyin" diyorsunuz ya, UYAP sistemi içinde Ekrem İmamoğlu davasını bitiriliş günü hedefini koymuş: 4600 gün. Nesini bekleyeceğiz? Böyle bir insan haklarına aykırı bir şeye nasıl 'bekle' diyebilirsiniz? Aynı suçlamalarla, benzer suçlamalarla yargılandı Sayın Erdoğan, hiç tutuklanmadı. Hesabını verdi, vermedi bilemem, sonradan kanunlar değişti ama hiç kimse Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıp kelepçeleyip götürüp içeri atıp da sonra 'Temizle kardeşim kendini' demedi."