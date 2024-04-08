Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Geleneksel Kadir Gecesi Programı

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Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sahil bandı belediye tesislerinde düzenlediği geleneksel Kadir Gecesi programında, 7 bin 500 vatandaş birlikte iftar açtı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin geleneksel Kadir Gecesi iftar programı halkın yoğun katılımıyla sahil bandı belediye tesislerinde gerçekleştirildi. Programa, Başkan Posbıyık, eşi ve Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları ve Ereğli halkı katıldı.

Gecede, Başkan Posbıyık ailesiyle masaları tek tek gezerek halkın Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Posbıyık, Ereğli halkıyla Kadir Gecesi'nde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yüce Rabbim'e şükürler olsun ki Kadir Gecesi'nde bir arada iftarımızı yapıyoruz. Bu akşam kadir Gecesi münasebetiyle 6 bin kişiyi burada misafir ediyoruz. Aynı zamanda ayakta kalan bin 500 kişiye yemeklerini ikram ediyoruz. 25 yıldır gelenek hale getirdiğimiz şekilde ihtiyaç sahibi bin 500 vatandaşımızın da evlerine yemek götürüyoruz. Sizlerle bir arada olmak çok güzel. Bu akşam tatlılarımızı eğitimsever Zuhal Yılmaz'ın oğlu İhsan Yılmaz bizlere ikram etti, teşekkür ediyoruz. Pideleri de bütün fırıncı esnafımız gönderdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Ramazan ayı başından itibaren bizleri yalnız bırakmayan Ereğli'nin değerli hocalarına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bayramda sağlık sıhhat içerisinde bayramlaşmayı nasip etsin. Ramazan dedik başladı, sona yaklaştık ve Kadir Gecesi'nde bir kez daha buluştuk. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Duaların kabul olduğu bu mübarek gecede aşkım Ereğli'yle, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik beraberlik içinde olduk. Arefe günü de şehir mezarlığında mevlit okutulacak. Tüm halkımızı mevlit programına davet ediyorum.Bu gece edeceğimiz duaların güzel Ereğli'mize, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, bolluk ve mutluluk getirmesi temennisiyle Mübarek Kadir Gece'nizi ve bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum."