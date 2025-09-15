Keçiören Belediyesi, 'Japon Kuklası' Tiyatrosuna Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Yerel

Keçiören Belediyesi, 'Japon Kuklası' Tiyatrosuna Ev Sahipliği Yaptı

Keçiören Belediyesi, \'Japon Kuklası\' Tiyatrosuna Ev Sahipliği Yaptı
15.09.2025 10:52  Güncelleme: 10:56
Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Dario Fo'nun 'Japon Kuklası' adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, mizah unsurları ve özgür düşüncenin önemiyle dikkat çekti. Etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, oyunculara teşekkür etti.

Keçiören Belediyesi, Japon Kuklası tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, İtalyan Oyun Yazarı Dario Fo ve tiyatro oyuncusu Franca Rame'in unutulmaz eserinden uyarlanan "Japon Kuklası" tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluştu. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de katılarak sanatseverleri yalnız bırakmadı.

Mizah öne çıktı

Yönetmenliğini Oksal Güracar'ın yaptığı oyunda, özgürleşme ve özgür düşünmenin önemine dikkat çekildi. Oyunda abartılı mimikler, doğaçlama unsurlar ve hızlı diyaloglar ön plana çıkarken, seyircilerle doğrudan kurulan iletişim sayesinde izleyiciler de oyunun bir parçası haline geldi. Tiyatro oyunu, salonu dolduran tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, oyuncu ve teknik ekip adına Yönetmen Oksal Güracar'a çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, ankara, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi, 'Japon Kuklası' Tiyatrosuna Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
