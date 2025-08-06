Keçiören\'de Keşmir Dayanışma Günü\'ne özel sergi büyük ilgi gördü

Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle 'Keşmir Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle 'Keşmir Dayanışma Günü' kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, Estergon Kalesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Keşmir halkının yaşadığı acılar ve direnişi yansıtan fotoğraflar yer aldı. Programda Keşmir'in yalnızca bir coğrafi alan değil, aynı zamanda kardeşlik ve gönül birliğinin sembolü olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğu pekiştirmek ve Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen sergiye Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vekili Shaiq Ahmed Bhutto, büyükelçilik mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye ve Pakistan şehitleri için saygı duruşuyla başlayan programda, iki ülkenin milli marşları okunup, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"Keşmir halkının yanındayız"

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, Keşmir'deki adaletsizliklerin karşısında olduklarını vurgulayarak, "Pakistan ve Türkiye, tarih boyunca birbirine destek olmuş kardeş ülkelerdir. Bu dostluk, Türk Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar uzanır. Türkiye, Pakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. Keşmir, tarihsel ve kültürel olarak Pakistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Keşmir halkının özgürlük mücadelesine olan desteğimizi yineliyor, barış ve huzurun en kısa zamanda sağlanmasını diliyorum" dedi.

"Keşmir'in çığlığına ses oldunuz"

Bhutto ise, verdikleri destek için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür ederek, "Bugün burada sadece bir diplomat olarak değil, sesi bastırılanların sesi olarak bulunuyorum. Keşmir halkının yanında durduğunuz ve hakikatin sesi olduğunuz için teşekkür ederim. Keşmir sadece bir toprak değil, bir halkın özgürlük çığlığıdır. Hindistan'ın anayasaya ve uluslararası hukuka karşı tutumu, aynı zamanda ahlaki bir felakettir. Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisi daim olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki ülkenin temsilcileri tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar, sergiyi gezerek Keşmir halkının mücadelesine tanıklık eden kareleri inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA