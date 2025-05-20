Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evin mutfağına giren yılanı gören kedi, miyavlayarak zıpladı.
İlçenin Talaytepe Mahallesi'nde yılan, bir evin mutfak pasından içeri girdi. Yılanın süzülerek gelişini balkonda gören kedi, defalarca miyavlayarak zıpladı. O anlar, vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Kedi Yılanı Görünce Zıplayıp Miyavladı - Son Dakika
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