Kelebek Hastalığıyla Mücadele Eden Gençten Acil Tahliye Çağrısı - Son Dakika
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Kelebek Hastalığıyla Mücadele Eden Gençten Acil Tahliye Çağrısı

Kelebek Hastalığıyla Mücadele Eden Gençten Acil Tahliye Çağrısı
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Gazze'deki Reema Al-Jarousha, 'Kelebek Hastalığı' nedeniyle tedavi için uluslararası yardım istiyor.

Gazze Şeridi'nde nadir bir cilt hastalığı olan halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarakta bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) ile mücadele eden 23 yaşındaki Reema Al-Jarousha, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle sağlık durumunun daha da kötüleşmesi üzerine tedavi için uluslararası topluma acil tahliye çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası devam ederken, Gazzeliler, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Gazze Şeridi'nde nadir bir cilt hastalığı olan halk arasında "Kelebek Hastalığı" olarakta bilinen Epidermolysis Bullosa (EB) ile mücadele eden 23 yaşındaki Reema Al-Jarousha'nın saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Tedavi alamayan Al-Jarousha'nın yerinden edilme, yetersiz beslenme ve kötü yaşam şartları nedeniyle kilosu 25 kilograma düştü. Zeytun Mahallesi'nde çadırda yaşayan Al-Jarousha, hastalığının doğuştan olduğunu ancak savaş sırasında çadırlarda yaşamaya zorlanmasının ardından durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ifade etti. İhtiyaç duyduğu ilaçlara erişemediğini aktaran Al-Jarousha, ilaçların çoğunun Gazze'de bulunmadığını ve bazılarının ise ailesinin karşılayamayacağı kadar pahalı olduğunu belirtti.

"Hayatım boyunca hiç elbise giymedim"

Al-Jarousha, sadece yardım alarak yürüyebildiğini ifade ederek, "Kız kardeşlerim gibi yürümek istiyorum ve iyileşip elbise giymenin hayalini kuruyorum. Hayatım boyunca hiç elbise giymedim" dedi.

Al-Jarousha, uluslararası topluma, ihtiyaç duyduğu tedavi ve bakıma erişebilmesine, hareket kabiliyetini yeniden kazanmasına ve daha güvenli ve insani şartlarda yaşamasına yardımcı olma çağrısı yaptı.

Epidermolysis Bullosa, derinin çok hassas olması nedeniyle en küçük sürtünme veya darbede bile su toplaması ve yaralanmasına neden oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kelebek Hastalığıyla Mücadele Eden Gençten Acil Tahliye Çağrısı - Son Dakika

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