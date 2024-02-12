Keles'te düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde 13 genç meslek sahibi oldu - Son Dakika
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Keles'te düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde 13 genç meslek sahibi oldu

Keles\'te düzenlenen \'Eğitime Destek\' gecesinde 13 genç meslek sahibi oldu

Bursa'nın dağ ilçelerinden biri olan Keles'in Sorgun Mahallesi'nde düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde burs verilen 13 genç, doktor, diş hekimi ve yazılım mühendisi gibi meslekler kazanarak yeni bir döneme adım attı.

12.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:11
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Bursa'nın dağ ilçelerinde biri olan Keles'in Sorgun Mahallesi'nde düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde burs verilen 13 genç doktor, diş hekimi ve yazılım mühendisi gibi meslek kazanarak hayatlarında yeni bir döneme imza atıyor.

Dağ ilçelerinden biri olan Keles'in Sorgun Mahallesi sakinleri 7 yıldan beri Keles Sorgun Köyü Derneği'nin düzenlediği 'Eğitime Destek' gecesinde köylerinde üniversite okumak isteyen gençlere maddi ve manevi destek oluyor. Son olarak düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katılarak destek verdi. Köy esnafı ise maddi destekte bulunuyorken köylü kadınlar ise yaptıkları yemek ve ekmekleri satarak destek oluyor. 4 genç ile başlayan 'Eğitime Destek' projesinde şuana kadar 19 gence burs verildi. 7 yıldır süren projeden daha önce burs verdikleri 13 genç doktor, diş hekimi ve yazılım mühendisliği gibi meslekleri kazanarak hayatlarında yeni bir döneme imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keles'te düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde 13 genç meslek sahibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keles'te düzenlenen 'Eğitime Destek' gecesinde 13 genç meslek sahibi oldu - Son Dakika
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