Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı

Yerel

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden doğan ve 5 ilin 14 ilçesinden geçen Kelkit Çayı'nın bulunduğu Kelkit Havzasında yaşayan 2,5 milyon kişiyi etkileyecek "Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi" projesi için hazırlıklar başladı.

Kelkit Belediye Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısında proje masaya yatırıldı.

Tokat Valisi ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Numan Hatipoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Av.Eşref Balki, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, birlik yetkilileri, ajans temsilcileri ve diğer ilgililerin katıldı.

Toplantıda Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi hakkında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde bilgi verilerek bir sonraki toplantının proje çerçevesinde geniş katılımlı olarak Eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.

Bölgesel kalkınma ve işbirliği amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Kelkit Havzasında tarımsal çeşitliliğin fazla olduğu, hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen uzun yıllardan bu yana göç veren bir havza olduğu vurgulanarak hazırlanan Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesiyle havzadaki doğal kaynakları yöneten ve buralarda yatırım yapan tüm Valilik kuruluşları olan resmi kurumların, birlikler ve STK'lar ile birlikte bu havzadaki yatırımları entegre bir yaklaşımla ve birliktelik içinde gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Toplantının açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, havzaya ismini veren Kelkit ilçesinde böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtip gelen tüm misafirlere teşekkür ederek projenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tokat Valisi ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Numan Hatipoğlu ise proje için oluşturulan konsept belgeyi görüşmek üzere bir araya geldiklerini ve havzada yer alan tüm Valilik, STK ve üniversitelerin de katılımıyla Eylül ayında geniş katılımlı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

"Havzada 2,5 milyona yakın bir nüfusu mevcut"

Bölgesel kalkınma ve işbirliği amacıyla Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas ve Tokat illeriyle bu illerin İl Özel İdareleri yanında 14 ilçenin oluşturduğu Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin amacının doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, hava su ve toprak kirliliğini önlemek, bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırma olduğunu kaydeden Vali Hatipoğlu, "Biz bu görevler çerçevesinde yeniden bir iş tanımı yaparak bunun yanında ulusal ve uluslararası ölçekte neler yapılabilir konusu hakkında eylem planı hazırlamaya çalışıyoruz. Projenin ilk taslağını Orman Bakanlığı'ndan arkadaşlarımızın desteğiyle yaptık. Kelkit havzası oldukça geniş bir alanı kapsayan ve aynı zamanda yaklaşık olarak illeriyle beraber 2,5 milyona yakın bir nüfusu mevcut. En çok göç veren yerlerden de birisi. Aynı zamanda erozyonun ve benzeri küresel etkilerin, iklimsel etkilerin çok fazla olduğu bir alan" dedi.

"Bölgeyi ancak entegre olarak ele alırsak, bir bütün yaklaşımla ele alabilirsek kurtaracağız"

Vali Numan Hatipoğlu mücadelenin entegre yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü bireysel olarak bu devasa sorunlara ne bir ilçe olarak ne bir il olarak tam olarak mücadele edebilmek çok mümkün olmayacak. O anlamında da güç birliğini yapmak büyük bir önem taşıyor. Bu proje ile bu önemli havzadaki doğal kaynakları yöneten, buralarda yatırım yapan tüm Valilik kuruluşları olan resmi kurumların, birliklerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve benzeri birimlerin bu havzadaki yatırımları entegre bir yaklaşımla birliktelik içinde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bölgeyi ancak entegre olarak ele alırsak, bir bütün yaklaşımla ele alabilirsek kurtaracağız. Bu anlamda yatırımları bütüncül ve biraz sürdürülebilir açıdan değerlendirmek gerekiyor. Zeki insan kendi aklını, akıllı insan başkalarının da aklını kullanır diyerek ortak aklı kullanma doğrultusunda bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantının ardından misafir Valiler Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'le Kaymakam Kadir Algın ve Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'da misafirlerine Kelkit'in ata mirası Zilli Kilim hediye etti. - GÜMÜŞHANE