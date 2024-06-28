Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı

Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden doğan ve 5 ilin 14 ilçesinden geçen Kelkit Çayı'nın bulunduğu Kelkit Havzasında yaşayan 2,5 milyon kişiyi etkileyecek "Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi" projesi için hazırlıklar başladı.

28.06.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden doğan ve 5 ilin 14 ilçesinden geçen Kelkit Çayı'nın bulunduğu Kelkit Havzasında yaşayan 2,5 milyon kişiyi etkileyecek "Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi" projesi için hazırlıklar başladı.

Kelkit Belediye Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Encümen Toplantısında proje masaya yatırıldı.

Tokat Valisi ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Numan Hatipoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Av.Eşref Balki, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, birlik yetkilileri, ajans temsilcileri ve diğer ilgililerin katıldı.

Toplantıda Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi hakkında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde bilgi verilerek bir sonraki toplantının proje çerçevesinde geniş katılımlı olarak Eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.

Bölgesel kalkınma ve işbirliği amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Kelkit Havzasında tarımsal çeşitliliğin fazla olduğu, hayvancılık faaliyetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen uzun yıllardan bu yana göç veren bir havza olduğu vurgulanarak hazırlanan Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesiyle havzadaki doğal kaynakları yöneten ve buralarda yatırım yapan tüm Valilik kuruluşları olan resmi kurumların, birlikler ve STK'lar ile birlikte bu havzadaki yatırımları entegre bir yaklaşımla ve birliktelik içinde gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Toplantının açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, havzaya ismini veren Kelkit ilçesinde böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtip gelen tüm misafirlere teşekkür ederek projenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Tokat Valisi ve Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Başkanı Numan Hatipoğlu ise proje için oluşturulan konsept belgeyi görüşmek üzere bir araya geldiklerini ve havzada yer alan tüm Valilik, STK ve üniversitelerin de katılımıyla Eylül ayında geniş katılımlı bir toplantı yapacaklarını söyledi.

"Havzada 2,5 milyona yakın bir nüfusu mevcut"

Bölgesel kalkınma ve işbirliği amacıyla Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Sivas ve Tokat illeriyle bu illerin İl Özel İdareleri yanında 14 ilçenin oluşturduğu Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin amacının doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, hava su ve toprak kirliliğini önlemek, bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırma olduğunu kaydeden Vali Hatipoğlu, "Biz bu görevler çerçevesinde yeniden bir iş tanımı yaparak bunun yanında ulusal ve uluslararası ölçekte neler yapılabilir konusu hakkında eylem planı hazırlamaya çalışıyoruz. Projenin ilk taslağını Orman Bakanlığı'ndan arkadaşlarımızın desteğiyle yaptık. Kelkit havzası oldukça geniş bir alanı kapsayan ve aynı zamanda yaklaşık olarak illeriyle beraber 2,5 milyona yakın bir nüfusu mevcut. En çok göç veren yerlerden de birisi. Aynı zamanda erozyonun ve benzeri küresel etkilerin, iklimsel etkilerin çok fazla olduğu bir alan" dedi.

"Bölgeyi ancak entegre olarak ele alırsak, bir bütün yaklaşımla ele alabilirsek kurtaracağız"

Vali Numan Hatipoğlu mücadelenin entegre yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü bireysel olarak bu devasa sorunlara ne bir ilçe olarak ne bir il olarak tam olarak mücadele edebilmek çok mümkün olmayacak. O anlamında da güç birliğini yapmak büyük bir önem taşıyor. Bu proje ile bu önemli havzadaki doğal kaynakları yöneten, buralarda yatırım yapan tüm Valilik kuruluşları olan resmi kurumların, birliklerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve benzeri birimlerin bu havzadaki yatırımları entegre bir yaklaşımla birliktelik içinde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bölgeyi ancak entegre olarak ele alırsak, bir bütün yaklaşımla ele alabilirsek kurtaracağız. Bu anlamda yatırımları bütüncül ve biraz sürdürülebilir açıdan değerlendirmek gerekiyor. Zeki insan kendi aklını, akıllı insan başkalarının da aklını kullanır diyerek ortak aklı kullanma doğrultusunda bir çalışma içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Toplantının ardından misafir Valiler Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever'le Kaymakam Kadir Algın ve Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'da misafirlerine Kelkit'in ata mirası Zilli Kilim hediye etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Kelkit, Havza, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:42:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kelkit Havzası Entegre Rehabilitasyon Projesi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement