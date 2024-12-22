Kemaliye-Arapgir Yolunda Kar Yağışı - Son Dakika
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Kemaliye-Arapgir Yolunda Kar Yağışı

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Erzincan'da Kemaliye-Arapgir yolunda kar yağışı sürüyor, ulaşım ve çığ tehlikesine dikkat!

22.12.2024 14:22
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Kemaliye- Arapgir yolunda kar yağışı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile Malatya'nın Arapgir ilçesi arasında bulunan karayolunda kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojiden Erzincan için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışı Kemaliye ilçesinin yüksek kesimlerinde başladı. Kar yağışı dolayısıyla Kemaliye ile Arapgir arasında bulunan karayolu beyaza büründü. Ulaşımda aksamama yaşanmaması için Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ tehlikesi uyarısı"

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kemaliye-Arapgir Yolunda Kar Yağışı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemaliye-Arapgir Yolunda Kar Yağışı - Son Dakika

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