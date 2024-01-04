Kemalpaşa Belediyesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında Kemalpaşa Belediyesi, ilçe genelinde denetimleri sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu işyerlerinde giriş kapısı önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde fiyat listesi yerleştirilmesi gerekiyor.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Kemalpaşa Belediyesi denetimleri başlattı. Belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ziyaret edilen esnaflar ve tüketiciler bilgilendiriliyor, uygulamaların kontrolü sağlanıyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; önce bilgilendirme, ardından uyarılar yapılıyor. Yönetmeliğe uyulmaması durumunda ise şikayet dahilinde cezai işlem uygulanması planlanıyor.