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Kemalpaşa Belediyesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Denetimlerini Sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında Kemalpaşa Belediyesi, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde fiyat listelerinin giriş kapısı önüne ve masaların üstüne yerleştirilmesi zorunlu hale getirildi. Belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde esnaflar ve tüketiciler bilgilendiriliyor, uygulamaların kontrolü sağlanıyor ve yönetmeliğe uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanması planlanıyor.

Kemalpaşa Belediyesi, Fiyat Etiketi Yönetmeliği Denetimlerini Sürdürüyor
04.01.2024 - 11:59,
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Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında Kemalpaşa Belediyesi, ilçe genelinde denetimleri sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu işyerlerinde giriş kapısı önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şekilde fiyat listesi yerleştirilmesi gerekiyor.

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Kemalpaşa Belediyesi denetimleri başlattı. Belediye zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ziyaret edilen esnaflar ve tüketiciler bilgilendiriliyor, uygulamaların kontrolü sağlanıyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; önce bilgilendirme, ardından uyarılar yapılıyor. Yönetmeliğe uyulmaması durumunda ise şikayet dahilinde cezai işlem uygulanması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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