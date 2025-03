Kemalpaşa\'da Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna iftar programı

İzmir Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Musa Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, Kurum Müdürleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçede yaşayan Şehit Aileleri ve Gaziler katıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu, devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti. Kaymakam Sarı, "Bugün bir çok duyguyu bir arada yaşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü kutluyor ve şehitlerimizi anıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini beraber yaşıyoruz. Şehitlerimizi nurumuz, gazilerimizi onurumuz olarak biliyor ve emanetleri olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizle her fırsatta bir arada olmaya gayret ediyoruz. Şehitliğin ve gaziliğin ne anlama geldiğinin bilincinde olan, günü geldiğinde tek yürek olmayı bilen bir milletin fertleriyiz. Ramazan'da hep birlikte oruçlarımızı tutup iftar ediyoruz. İnşallah bayramı da hep birlikte sağlık ve afiyetle geçirmeyi diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.