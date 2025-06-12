Kemer Belediyesi, Ferdi Zeyrek için Anma Alanı Oluşturdu

Kemer Belediyesi, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatmak amacıyla anma alanı oluşturdu

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafe yanında oluşturulan anma alanı, Başkan Zeyrek'i anmak isteyenler için ziyaret noktası olacak.

"Ferdi Zeyrek'in acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Genç yaşta aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Örnek alınacak belediye başkanlığının yanında çok değerli de bir insan olan Ferdi Zeyrek'in anısını yaşatabilmek amacıyla Kemer'in en güzel noktalarından biri olan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı içerisinde anma alanı oluşturduk. Bu vesileyle bir defa daha Zeyrek Başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - ANTALYA