Kemer Belediyesi, Kaybolan Telefonu Buldu

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Kemer'in çocuklarından Cumhuriyet ve Atatürk'e vefa Konseri'nden eve dönüşü sırasında telefonunu otobüste düşürdüğünü fark eden Huriye Çatal, Kemer Belediyesi'nin sosyal medya hesabından belediye personeline durumu anlatarak yardım istedi. Kemer Belediyesi, Huriye Çatal'ın bindiği Kemer Tur'a ait 07 GN 015 plakalı aracın şoförü Adem Güven'e ulaştı. Otobüs şoförü Güven, aracında bulduğu telefonu Kemer Belediyesi personeline teslim etti. Belediye personeli daha sonra genç kızla iletişime geçerek Çatal'ı belediyeye davet etti.

Kemer Belediyesi'ne gelen Huriye Çatal, Kemer Belediye personelinden kaybettiği telefonunu teslim aldı. - ANTALYA