Beldibi'nde yarım asırlık tapu hasreti sona erdi

12.04.2026 17:12  Güncelleme: 17:19
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Beldibi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara 50 yıl sonra tapularını dağıttı. İmar planlarının tamamlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Topaloğlu, bölgedeki gelişimin hız kazanacağını belirtti.

Kemer'in Beldibi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların 50 yıllık tapu hasreti sona erdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 50 yıl sonra 800 dönümlük alandaki hak sahiplerine düzenlenen törenle tapularını dağıttı.

Tapu töreninde konuşan Başkan Topaloğlu, bazı yerlerde iyi şeylerin olması için imar planlarının tamamlanmasının gerektiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, Beldibi Mahallesi'nin çok bilinen bir bölge olduğunu ancak imar planlarının geçmemesinin Beldibi'ni olduğu yerde bıraktırdığını ifade etti.

Göynük Mahallesi'nde tapu sorunu çözüldükten sonra Göynük'ün koca bir şehre dönüştüğünü hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Yeni doğan bir çocuk anaokulunu, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi okuyor. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Göynük Aşçılık Meslek Yüksekokulu'nu okuyor. Şimdi bu fırsat Beldibi'ne geldi" dedi.

2012 yılında Göynük Belediye Başkanlığı yaptığına değinen Başkan Topaloğlu, "Daha önce Beldibi Konyaaltı Belediyesi'ne bağlandı. 2012'de tekrar Kemer'e dönüp Göynük'e bağlandığında buralar imar planında tarım alanıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştük ve bize tarım dışı kullanım diye bir rapor çıkar dediler. Üniversiteden tarım raporu çıkardık. Bakanlık kamu yararı kararı aldı ve 1000'lik ve 5000'lik planları onayladı. 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile Göynük Belediyesi kapanınca Kemer Belediyesi'ne kaldı. 2014 – 2019 yılları arasında aday olmadık. 2019 seçimlerinde sizlerin oylarıyla göreve geldiğimizde Beldibi bıraktığımız gibi duruyordu ve planlarda bir ilerleme yoktu. Tekrar 18 uygulamasına geçildi. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Tapu Kadastro Bölge Müdürü, Tapu Kadastro İl Müdürü, Kemer Tapu Müdürü ve Kemer Belediye Başkan Yardımcımız Gülsüm Bal ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tam yedi yıl uğraştılar. Beldibi 3'den arıtmaya kadar olan yerlerin tapularını bitirdik. Büyükşehir ve kadastrodan geçti ve tapuya geldi. Sonuçta artık tüm süreç tamamlandı ve Beldibi 3'ten ilkokulun oraya kadar olan bölgenin tüm tapularını dağıtıyoruz" diye konuştu.

Beldibi Mahallesi'ne ilk olarak kapalı pazar yeri kazandıracaklarına işaret eden Başkan Topaloğlu, "Hazinenin olduğu yere dört dönümlük bir pazar alanı ayırdık. Diğer mahallelerde yaptığımız gibi Beldibi Mahallesi'ne de bir pazar yeri yapacağız. Sonuçta 50 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Beldibi'nin bayram günü olsun. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Bize de imar yollarını açıp hizmet yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

