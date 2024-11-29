Kemer'de Dünya Şoförler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kemer'de Dünya Şoförler Günü Kutlandı

Kemer\'de Dünya Şoförler Günü Kutlandı

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla lise öğrencilerini ücretsiz taşıyan şoförlerle bir araya gelerek kahvaltı düzenledi. Başkan Yardımcısı, şoförlerin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

29.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:58
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Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla lise öğrencilerinin ücretsiz taşınmasını sağlayan şoförlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Antalya'nın Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Eğitim varsa gelecek var" projesi kapsamında Kemer'deki 1400 lise öğrencisinin ücretsiz olarak evlerinden okula, okuldan eve güvenli şekilde taşınması için çalışan şoförler kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Pastanesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan şoförleri kapıda karşılayarak selamlaştı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında konuşan Başkan Yardımcısı Baytekin, 30 Kasım (yarın) Dünya Şoförler Günü dolayısıyla şoförlerle bir arada olmak istediklerini belirterek, kahvaltı programına katılan tüm şoförlere teşekkür ettiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Baytekin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Eğitim varsa gelecek var" projesinin en önemli ayaklarından birisinin okul servis taşımacılığında şoförler olduğuna işaret ederek, "Siz sahada çocuklarımıza ne kadar iyi davranırsanız ve ne kadar güler yüzlü olursanız o kadar iyi bir hizmet vermiş oluruz. Bunları yaptığınızdan hiçbir şüphemiz yok. Zaman zaman denetimlerde bir arada oluyoruz. Bu denetimlerde hiçbir sorun görmüyoruz. Hepinize minnettarız. Allah hepinizden razı olsun. Çocuklarımıza kendi çocuklarınız gibi gereken ilgiyi gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Baytekin, kahvaltı sonrası Kemer VİP Tur Başkanı Oktay Çelik ile birlikte şoförlere karanfil dağıttı.

Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, şoförlere aileleri ile katılabileceği ücretsiz Olympos Teleferik bileti hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemer'de Dünya Şoförler Günü Kutlandı - Son Dakika

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