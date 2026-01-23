Antalya\'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şiddetli yağış sonrası Çamyuva Mahallesi'ndeki evlerinde mahsur kalan ailenin belediye ve jandarma ekiplerince kurtarılarak pansiyona yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak, ilçenin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Çamyuva Mahallesi'nde 4 çocuk ve bir yaşlı kadının evlerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da ekiplerle birlikte bölgeye giderek çalışmalara katıldı. Yoğun su birikintisi nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan aile, kepçe yardımıyla güvenli alana taşındı. Kurtarılan aile, Başkan Topaloğlu'nun talimatıyla mahalledeki bir pansiyona yerleştirildi.

"Ailemizi mahallemizde bir pansiyona yerleştirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Ailenin tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını belirten Başkan Topaloğlu, "Kemer'de şiddetli yağış nedeniyle Çamyuva Mahallemizde bir ailemiz mahsur kaldı. Belediyemiz ve jandarma ekiplerimizin ortaklaşa çalışması ile kepçe yardımıyla ailemizi kurtardık. Ailemizi mahallemizde bir pansiyona yerleştirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam ediyor" dedi. - ANTALYA