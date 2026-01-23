Antalya'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi - Son Dakika
Antalya'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi

Antalya'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi
23.01.2026 11:07  Güncelleme: 11:17
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından evlerinde mahsur kalan bir ailenin belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak pansiyona yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, ailenin ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şiddetli yağış sonrası Çamyuva Mahallesi'ndeki evlerinde mahsur kalan ailenin belediye ve jandarma ekiplerince kurtarılarak pansiyona yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak, ilçenin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Çamyuva Mahallesi'nde 4 çocuk ve bir yaşlı kadının evlerinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da ekiplerle birlikte bölgeye giderek çalışmalara katıldı. Yoğun su birikintisi nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan aile, kepçe yardımıyla güvenli alana taşındı. Kurtarılan aile, Başkan Topaloğlu'nun talimatıyla mahalledeki bir pansiyona yerleştirildi.

"Ailemizi mahallemizde bir pansiyona yerleştirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Ailenin tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını belirten Başkan Topaloğlu, "Kemer'de şiddetli yağış nedeniyle Çamyuva Mahallemizde bir ailemiz mahsur kaldı. Belediyemiz ve jandarma ekiplerimizin ortaklaşa çalışması ile kepçe yardımıyla ailemizi kurtardık. Ailemizi mahallemizde bir pansiyona yerleştirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Antalya'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi

SON DAKİKA: Antalya'da taşkında evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın pansiyona yerleştirildi - Son Dakika
