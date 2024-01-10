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Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş - Son Dakika
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Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş

Didim ilçesinde kenevir yetiştirmek amacıyla özel havalandırmalı ve ışıklı bir bitki kabini kuran bir kişi yakalandı. Operasyonda 24 kök hint keneviri ele geçirildi ve şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş
10.01.2024 - 23:45,
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Kenevir yetiştirmek için bitki kabini kurmuş

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde kenevir yetiştirmek için özel havalandırmalı ve ışıklı bitki kabini kuran şahıs yakalanırken, 24 kök hint keneviri ele geçirildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, boyları 5 ile 10 cm uzunluğunda 24 kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet kurulmuş vaziyette ve 1 adet kurulmaya hazır vaziyette olmak üzere toplam 2 adet kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki kabini, 2 adet havalandırma cihazı ve bu cihazlara takılı vaziyette muhtelif uzunlukta katlanabilir alüminyum havalandırma borusu, 2 adet metal havalandırma filtresi, 3 adet led aydınlatma düzeneği, 2 adet vantilatör, 3 adet akım ölçerli priz, muhtelif sayı ve ebatlarda bitki yetiştirme sıvıları ele geçirildi. A.T. isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA
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