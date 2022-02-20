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Kent meydanında çalışmalar başladı - Son Dakika

Kent meydanında çalışmalar başladı

20.02.2022 16:02
Kent meydanında çalışmalar başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan kent meydanı projesinde çalışmalar başladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan kent meydanı projesinde çalışmalar başladı.

Başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen ve proje hakkında kısa bir bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaklaşık 13 dönümlük alanda gerçekleştirilecek olan projenin içerisinde iki katlı yer altı otoparkı, cami, kitap kafe, wc, abdesthane ve kuru havuzların yer alacağını belirterek, projenin şimdiden Adıyaman'a hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Kılınç, arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, bin 240 kişilik cami, 250 metrekarelik alan kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alanın olacağını belirterek, "Yaklaşık 13 dönümlük meydan projesine başladık. Adıyaman'ın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan otoparkın da içinde olacağı proje kapsamında 13 dönümün yaklaşık 11 buçuk dönümü sadece meydan olarak halkımızın hizmetine sunulacak. Halkımızın nefes alacağı bir alan olarak tasarlanacak meydanda hem dini, hem de milli bayramlarımız en güzel şekilde kutlanabilecek, çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenlenebilecek. Geriye kalan 1 buçuk dönümlük alanda da cami, kitap kafe ve diğer planlanan çalışmalar yer alacak. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz projemiz şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kent meydanında çalışmalar başladı
Kent meydanında çalışmalar başladı

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kent meydanında çalışmalar başladı - Son Dakika


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