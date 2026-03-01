Kepez Belediyesi\'nden Baraj Mahallesi\'ne yeni yol ve otopark

Kepez Belediyesi, Baraj Mahallesi'nde 185 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki 5890 Sokak'ı 1000 metrekarelik otopark alanı ile birlikte hizmete açarak mahalle içi ulaşımı daha konforlu ve düzenli hale getirdi.

Kepez Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarında Baraj Mahallesi'nde planlanan 5890 Sokak, 185 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde açılarak vatandaşların kullanımına sundu. Yol çalışması ile birlikte 1000 metrekarelik otopark alanı da mahalleye kazandırıldı. Yeni düzenleme sayesinde bölgede ileride oluşabilecek araç park sorununun ve düzensiz yol kenarı parklarının da önüne geçildi. Tamamlanan çalışma ile birlikte mahalle içi trafik akışı daha güvenli ve düzenli hale getirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Baraj Mahallesi'nde tamamlanan yol ve otopark çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Baraj Mahallemizde açtığımız 5890 Sokak ve beraberinde kazandırdığımız 1000 metrekarelik otopark alanı ile hem ulaşımı rahatlattık hem de mahallemizin planlı gelişimine katkı sağladık. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA