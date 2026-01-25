Elif teyzenin evi de hayalleri de yenilendi - Son Dakika
Elif teyzenin evi de hayalleri de yenilendi

25.01.2026 13:12  Güncelleme: 13:17
Kepez Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Elif Gündüz'ün evini tamamen yenileyerek ona sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağladı. Elif Gündüz, evin yenileme sürecinde Kepez Belediyesi Hasta Yakınları Konuk Evi'nde konuk edildi.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamda, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşında Elif Gündüz'ün evini baştan sona yenileyerek sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sundu. 5 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu beyin ameliyatı olan, sol ayağında felç ve epilepsi rahatsızlığı bulunan Elif Gündüz'ün yaşamını sürdürdüğü ev, Kepez Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yenilendi. Kırık ve kullanılamaz durumdaki eşyalar ile istiflenmiş eşyalar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilirken, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Evde Sağlık ve Temizlik ekipleri de evi tepeden tırnağa temizledi. Ardından evin boya ve tadilat çalışmaları tamamlanarak, ev yeni ve güvenli bir görünüme kavuştu. Evin temizlik, boyama ve yenileme çalışmaları sürecinde Elif Gündüz, Kepez Belediyesi'nin Hasta Yakınları Konuk Evi'nde ağırlandı.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin ihtiyaç duyulan eşyaları temin edilerek yerleştirildi ve konut, tertemiz bir şekilde Elif Gündüz'e teslim edildi.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Elif Gündüz, "Ben epilepsi hastasıyım, elim felçli olduğu için evimi temizleyemiyorum. Evim çok güzel olmuş, çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi. - ANTALYA

