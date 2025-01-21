Kepez Belediyesi\'nden Glütensiz Ürün Hamlesi

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Kepez Belediyesi'nin bir iştiraki olan Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi, çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşlar için günde 3 binden fazla glütensiz ürünü tüketime sunuyor. Antalya genelinde büyük ilgi gören bu hizmet, Türkiye'nin 17 iline ulaşarak geniş bir kesime hitap ediyor.

Kepez Ekmek, ilçedeki vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli unlu mamuller sunmanın yanı sıra, sağlık odaklı üretim anlayışıyla fark sağlıyor. Glütensiz ve düşük proteinli ürünleriyle çölyak hastaları için güvenilir bir alternatif oluşturuyor. Bu ürünler, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına tam uyumlu şekilde, modern elektronik makinelerde ve gıda mühendislerinin denetiminde üretiliyor.

Çeşitli damak tatlarına hitap eden glütensiz ürünler arasında normal ekmekten susamlı, çiçek, tam tahıl, gobit, baget, Ramazan pidesi, lavaş, simit, poğaça ve açma gibi seçenekler bulunuyor.

"Sağlıklı ve mutlu bir Kepez için çalışıyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, tesisin yalnızca çölyak hastalarına değil, sağlıklı beslenmek isteyen tüm vatandaşlara yönelik olduğunu vurguladı. Başkan Kocagöz, "Tesisimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan tüm izinlerle, en ileri teknolojiler kullanılarak, hijyenik şartlarda ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde üretim yapmaktadır. Sağlıklı ve mutlu bir Kepez için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sosyal sorumluluk ve destek hizmetleri

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, yalnızca sağlıklı gıda üretimiyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek desteği sağlayan vakıf, büfelerde uygun fiyatlı ekmek satışından elde edilen gelirle lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sunuyor. - ANTALYA