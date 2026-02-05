Kepez'de trafik kazasında hayatını kaybeden AÜ öğrencileri için lokma hayrı - Son Dakika
Kepez'de trafik kazasında hayatını kaybeden AÜ öğrencileri için lokma hayrı

05.02.2026 13:07  Güncelleme: 13:11
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için Kepez Belediyesi kampüs alanında lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte öğrenciler dualarla anıldı.

Kepez Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için kampüs alanında lokma dağıttı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, herkesi derinden üzdü. Kepez Belediyesi, ara tatilin ardından memleketlerinden eğitim gördükleri Akdeniz Üniversitesi'ne dönerken kaza geçiren 3 üniversite öğrencisi için üniversite kampüsünde lokma hayrı düzenledi. Akdeniz Üniversitesi Doğu (Meltem) girişinde gerçekleştirilen lokma dağıtımı sırasında genç yaşta hayatını kaybeden öğrenciler dualarla yad edildi. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen hayırda duygu dolu anlar yaşadı. Lokma hayrı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Sudem Çakmak (19), Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Pervin Önal (22) ile Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Onur Yılmaz (21) anısına gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

