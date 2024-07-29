Kepez Belediyesi Varsak Yaylası'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Varsak Yaylası'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi

Kepez Belediyesi Varsak Yaylası\'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi

Kepez Belediyesi, Varsak bölgesinde yaşayan 11 mahalle sakininin yaz aylarında göç ettiği Korkuteli İlçesi'ndeki Varsak Yaylası'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi. Bayram havasında gerçekleştirilen şenlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 'Kepezimizi, Antalya'mızın vitrini haline getireceğiz. Kepezli olmaktan gurur duyacaksınız' dedi.

29.07.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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Kepez Belediyesi, Varsak bölgesinde yaşayan 11 mahalle sakininin yaz aylarında göç ettiği Korkuteli İlçesi'ndeki Varsak Yaylası'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi. Bayram havasında gerçekleştirilen şenlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepezimizi, Antalya'mızın vitrini haline getireceğiz. Kepezli olmaktan gurur duyacaksınız" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün seçim döneminde vaat ettiği 107 proje arasında yer alan kültür ve sanat etkinlikleri, Vişne Şenliği ile başladı. 1. Geleneksel Vişne Şenliği, Varsak bölgesinde yaşayan 11 mahalle sakininin yaz aylarında göç ettiği Korkuteli İlçesi'ndeki Varsak Yaylası'nda düzenlendi. Gün boyu devam eden şenliklerde halk müziği sanatçıları Tolga Çandar, Özlem Şahin, Mehmet Koparan ve Ümran Özdemir sahne aldı. Yerel üreticiler yaylanın en güzel vişnelerini sergiledi. Çeşitli etkinlikler ve yarışmalarda şenliklere renk kattı. 1. Geleneksel Varsak Yaylası Vişne Şenliği'ne katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Varsaklıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Kocagöz, şenlik alanında ki vatandaşları selamlayarak, sohbet etti.

Renkli etkinliklerle bayram havasında gerçekleşen şenliklerde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bugün yaylaların yaylası varsak yaylası vişne şenliğindeyiz. Şenliğimizi onurlandırdığınız ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrası çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacakken elim bir kazanın gerçekleşmesi sonucu haksız ve hukuksuz yere 2 ay aranızdan ayrı kalmak durumunda kaldım. Bu süreçte göstermiş olduğunuz hassasiyetinizi gördüm. Parti ayırımı gözetmeksizin meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, basınımıza, halkımıza, yüreğinde sevgi ve merhamet olan herkese yürekten tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Varsak yaylasında bu şenliği yapmayı her zaman arzu ettiğini ve söz verdiği bir etkinlik olduğunu belirten Kocagöz, "Sizlerin desteğiyle bu sözümü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağ olun var olun. Bu şenlikle her zaman olduğu gibi sanata ve sanatçıya da destek veriyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir.' Atatürk'ün bu sözlerinin anlamını bugün burada daha iyi anlıyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Halkımız için en iyi hizmet"

Göreve gelirken memleketi, çocukları, gençleri, kadınları, engellileri ve halkı için en iyi belediyeciliği yapacağının sözünü verdiğini hatırlatan Kocagöz, "Birlik ve beraberliğimiz ile hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Kepezimizi, Antalya'mızın vitrini haline getireceğiz. Kepezli hemşehrilerimiz hem kendileriyle, hem Kepezimizle övünecekler, Kepez de yaşamak bir ayrıcalıktır. Kepezli olmaktan gurur duyacağız. Varsak yaylası şenliğimiz bunun bir başlangıcıdır. Bu şenliği onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelecek senelerde de hep birlikte bu şenlikleri devam ettireceğiz. Her mahallemize, her kültür mirasımıza böyle değer vereceğiz, sahip çıkacağız" dedi.

Varsak Yaylası'nda düzenlenen 1. Geleneksel Vişne Şenliği'ne önceki dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Özkan Yılmaz, Kepez İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çankaya İpek, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Kocabaş, meclis üyeleri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kepez'in mobil hizmetleri

Katılımcıların gönüllerince eğlendiği şenlikte Kepez Belediyesi'nin Bilim ve Teknoloji Tırı ile Sağlık Tırı da Varsak Yaylasında hizmet verdi. Bilim ve Teknoloji Tırı, çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli bilimsel ve teknolojik aktiviteler sundu. Ayrıca, Sağlık Tırı, sağlık taramaları ve bilgilendirme hizmetleri verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi Varsak Yaylası'nda 1. Geleneksel Vişne Şenliği düzenledi - Son Dakika

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