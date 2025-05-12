Kepez\'de, Şehit Annelerini unutulmadı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla, belediyenin meclis üyeleri, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

Kepez Belediyesi, Anneler Günü'nde anlamlı bir ziyarete imza attı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla, ilçede ikamet eden şehit anneleri ve eşleri, belediyenin CHP'li meclis üyeleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde, şehit ailelerine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamları iletilirken, annelerin bu özel günü çiçeklerle kutlandı. Belediye meclis üyeleri, vatan uğruna evlatlarını ve eşlerini kaybeden ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Tankçı Uzman Çavuş Fırat Yıldırım'ın annesi Selma Girgin'i meclis üyesi Melek Çoban, Topçu er Özcan Şenol'un annesi Gülsüm Akgül'ü meclis üyesi Barış Şenyurt, Jandarma Teğmen Ahmet Tarım'ın annesi Nevin Tarım'ı meclis üyesi İzzet Çeliktürk, Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın annesi Ayşe Özcan'ı Selçuk Koçnebioğulları, Komiser Yardımcısı Nizamettin Baz'ın eşi Nevin Bazı'ı meclis üyesi Hasan Sarı, Mahalle bekçisi Yakup Bozdağ'ın eşi Gülsel Bozdağ'ı meclis üyesi Hüseyin Tatar, Korucu Şeyhmus Poyraz'ın eşi Fevziye Poyraz'ı meclis üyesi Veli Yılmaz, 4. Sınıf emniyet Müdürü Alptekin Kızılırmak'ın eşi Tülay Kızılırmak'ı meclis üyesi İbrahim Velican ziyaret etti.

Şehit aileleri, bu duyarlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve meclis üyelerine teşekkür etti. - ANTALYA