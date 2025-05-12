Kepez'de, Şehit Annelerini unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez'de, Şehit Annelerini unutulmadı

Kepez\'de, Şehit Annelerini unutulmadı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla, belediyenin meclis üyeleri, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

12.05.2025 14:45  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla, belediyenin meclis üyeleri, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin Anneler Günü'nü çiçeklerle kutladı.

Kepez Belediyesi, Anneler Günü'nde anlamlı bir ziyarete imza attı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla, ilçede ikamet eden şehit anneleri ve eşleri, belediyenin CHP'li meclis üyeleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde, şehit ailelerine Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamları iletilirken, annelerin bu özel günü çiçeklerle kutlandı. Belediye meclis üyeleri, vatan uğruna evlatlarını ve eşlerini kaybeden ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Tankçı Uzman Çavuş Fırat Yıldırım'ın annesi Selma Girgin'i meclis üyesi Melek Çoban, Topçu er Özcan Şenol'un annesi Gülsüm Akgül'ü meclis üyesi Barış Şenyurt, Jandarma Teğmen Ahmet Tarım'ın annesi Nevin Tarım'ı meclis üyesi İzzet Çeliktürk, Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın annesi Ayşe ÖzcanSelçuk Koçnebioğulları, Komiser Yardımcısı Nizamettin Baz'ın eşi Nevin Bazı'ı meclis üyesi Hasan Sarı, Mahalle bekçisi Yakup Bozdağ'ın eşi Gülsel Bozdağ'ı meclis üyesi Hüseyin Tatar, Korucu Şeyhmus Poyraz'ın eşi Fevziye Poyraz'ı meclis üyesi Veli Yılmaz, 4. Sınıf emniyet Müdürü Alptekin Kızılırmak'ın eşi Tülay Kızılırmak'ı meclis üyesi İbrahim Velican ziyaret etti.

Şehit aileleri, bu duyarlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve meclis üyelerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Kocagöz, Anneler Günü, Belediye, Yerel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez'de, Şehit Annelerini unutulmadı - Son Dakika

Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:13:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kepez'de, Şehit Annelerini unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.