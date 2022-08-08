Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı - Son Dakika
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Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı

08.08.2022 18:32
Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı

Kerbela’da 1383 yıl önce susuz bırakılarak şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yakını, Iğdır’da binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Kerbela'da 1383 yıl önce susuz bırakılarak şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yakını, Iğdır'da binlerce kişinin katılımıyla anıldı.

Iğdırlı Caferiler, Kerbela şehitlerini anmak için bugün sabah erken saatlerden itibaren camilerde toplandı. Caferilere, camilerde oluşturulan deste grupları eşlik etti. Caferiler, cami imamlarının okuduğu mersiye eşliğinde gözyaşı akıttı. Caferiler ve deste grupları, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda buluştu. Burada Kuran-ı Kerim okundu, ağıtlar yakıldı. İmam Hüseyin ve yakınları için gözyaşları akıtıldı. Adağı olanlar şerbet, meyve suyu, bisküvi dağıttı.

HZ. HÜSEYİN İÇİN AĞITLAR YAKILDI

Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği tarafından organize edilen Aşura Töreni'ne binlerce insan katıldı. Hz. Hüseyin için ağıtlar yakıldı, yas tutuldu. Caferiler, kan akıtmak yerine Kızılay'a kan bağışında bulundu. Program, önce Kuranı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra Hz. Hüseyin'in özellikleri, İslam'ı yaşatmak için verdiği mücadele, Yezid tarafından uğradığı eziyet anlatıldı.

"DÜN KERBELA'DA KATLİAM YAPAN, BEBEKLERİ ÖLDÜREN YEZİD VE TARAFTARLARI, BUGÜN FİLİSTİN'DE, IRAK'TA, SURİYE'DE, YEMEN'DE, ARIKAN'DA BEBEKLERİ ÖLDÜRMEKTE, 'MÜSLÜMANIM' DİYENLERİ KATLETMEKTEDİR"

Ehlibeyt Alimler Derneği Başkan Yardımcısı Kurban Ulusöz, "Bugün İmam Hüseyin, ümmetin peygamberinin torunudur. Yıllardır yas geleneğimiz sürüyor. Kerbela'da kuruyan İslam ağacını kanlarıyla sulayan Hz. Hüseyin'i ve yakınlarının yasını tutmak için buradayız. İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi, birliğin beraberliğin simgesidir. O, İslamiyet yaşasın, Kuran-ı Kerim yaşasın diye şehit olmuştur. Burada toplanan binlerce insan, Hz. Hüseyin'e olan sevgilerinden dolayıdır. Ehlibeyt'in yaşadıklarını unutmuyoruz, Hz. Hüseyin'e layık olmaya çalışıyoruz. Dün Kerbela'da katliam yapan, bebekleri öldüren Yezid ve taraftarları, bugün Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Arıkan'da bebekleri öldürmekte, 'Müslümanım' diyenleri katletmektedir. 1400 yıl öncesinin Yezid'ini bugün yaşatanlar vardır. Bunlar, Amerika ve İsrail'dir. Amerika ve İsrail de Müslüman devletleri, başka devletleri kullanarak Müslümanları öldürmektedirler. Bugün Filistin'de, Yemen'de, Arıkan'da, Kerbela olayları yaşanmaktadır. Allah Yezid'e ve bugünün Yezidleri olan Amerika ve İsrail'e, onların işbirlikçilerine lanet etsin" dedi.

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki tören saat 12: 00'de bitti. Böylece 10 gün boyunca devam eden zincirle dövünme olayı da sona ermiş oldu. Hz. Hüseyin'i anma törenleri nedeniyle emniyet geniş tedbirler aldı. Zübeyde Hanım Bulvarı'na giden yollar trafiğe kapatıldı.

KAN BAĞIŞINDA BULUNULDU

İsteyen vatandaşlar, kan akıtmak yerine Kızılay'ın kurduğu çadıra giderek kan bağışında bulundu. Anma programına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdür Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık da katıldı. Tören boyunca Iğdır'daki iş yerleri açılmadı. İş yerleri öğleden sonra hizmet vermeye başladı.

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Kaynak: ANKA

Kuran-ı Kerim, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı - Son Dakika

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