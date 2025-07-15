Kerkük katliamı şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Kerkük katliamı şehitleri Keçiören'de anıldı

Kerkük katliamı şehitleri Keçiören\'de anıldı
15.07.2025 10:17  Güncelleme: 10:20
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Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Kerkük Katliamı Şehitlerini Anma Töreni'nde 66 yıl önce Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan katliamda şehit olan Türkmenler dualarla yad edildi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Kerkük Katliamı Şehitlerini Anma Töreni'nde 66 yıl önce Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan katliamda şehit olan Türkmenler dualarla yad edildi.

Kerkük'te yaşanan katliamın 66'ncı yıl dönümünü anmak üzere gerçekleştirilen program Keçiören Kerkük Parkı'nda yapıldı. İstiklal Marşı ve Türkmeneli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek Türkmen şehitlerine dualar edildi.

Programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Bedirhanoğlu ve Celal Biçer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, Türkmeneli Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Canabaz, Eko Avrasya Dernek Başkanı Hikmet Eren, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Aygün Qocayeva, 24'üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili ve ABB Başkan Danışmanı Feramuz Üstün, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Aibek Akaev, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Cephesi İkinci Katibi Usame Kemali, CHP Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Kardeşlerimiz vahşice katledildi"

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada Türkmen şehitlerini rahmetle andığını belirten Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu, "Bugün, 14 Temmuz Kerkük Katliamı'nın 66'ncı yıl dönümü. 14 Temmuz 1959'da başlayan ve 3 gün süren katliamda onlarca Irak Türkü kardeşimiz vahşice katledildi, yüzlercesi yaralandı. Türklerin evleri ve iş yerleri yağmalandı. Şehitler arabaların arkasına bağlanarak sokaklarda sürüklendi, bazıları parçalanarak direklere asıldı. Kerkük sokakları 3 gün boyunca Türklerin kanıyla kırmızıya boyandı. Bu katliam, dönemin Komünist Partisi ve Molla Barzani'nin başında bulunduğu silahlı örgüt güçleri tarafından, Türkmen liderlerini hedef alarak gerçekleştirildi. 14 Temmuz 1959'da Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, yüzlerce Türkmen kardeşimiz saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Bu acı olay, dünya tarihine '14 Temmuz Kerkük Katliamı' olarak geçti. Belediyemiz ve Türkmeneli Derneği tarafından, 14 Temmuz Kerkük Katliamı ve 16 Ocak Türkmen Şehitleri Anma Günü her yıl aynı hassasiyetle Kerkük Parkı'nda anılmaktadır. Keçiören Belediyesi olarak, dünyanın neresinde bir Türk varsa onun sözü olacağımızı ve her zaman yanında duracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından Kerkük Parkı içinde bulunan Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kerkük katliamı şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika

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