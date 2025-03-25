Kermelik'te 17 Yıldır Birlikte İftar Geleneği - Son Dakika
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Kermelik'te 17 Yıldır Birlikte İftar Geleneği

Kermelik\'te 17 Yıldır Birlikte İftar Geleneği

Kayseri'nin Kermelik Mahallesi'nde 17 yıldır geleneksel iftar, herkesin katılımıyla yapılıyor.

25.03.2025 10:45
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bulunan Kermelik Mahallesi'nde 17 yıldır devam eden Ramazan geleneği ile mahalleli iftarını hep beraber yapıyor.

17 yıl önce başlayan gelenek ile hem mahallede hem de gerek yurdun farklı bölgelerinde gerekse de yurtdışında yaşayan Kermelikliler tarafından her gün iftar masrafı karşılanıyor. Mahalle meydanında bulunan aşevi ve çadırlara kurulan yemek masaları kurularak, her gün iftar öncesi yine mahalle halkının birlikte yaptığı yemeklerle hazırlanıyor. Ayrıca mahallede yaşlı ve meydana gelemeyecek olan vatandaşlar için de iftar öncesi yemekler paketlenerek evlerine teslim ediliyor.

Mahallede herkesin maddi ve manevi üzerine düşeni yaptığını söyleyen Kermelik Mahalle Muhtarı Adnan Pehlivan, "Bu sene ile tam 17 sene oldu bu geleneğe. Köyümüzde başlamış olan aşevi yemeğimiz, orucun ilk gününden sonuna kadar bütün köylülerimiz evde yemek pişirmeden meydanda çadırda toplanarak hep birlikte iftarlarını burada yapıyor. Bu iftarları da 17 sene önceden beri Kermelik'te yaşayıp sonrasında yurtdışında, Kayseri'de yada burada hala olan vatandaşlarımız her gün bir kişi olarak hayrına yemek veriyor. Bu durum da çok mutluluk ve huzur verici bir olay. Bu çevrede bizim mahallemiz gibi örnek çok nadirdir. Biz de onlara örnek olmak istiyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Çünkü çoluğumuzla çocuğumuzla çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz her iftarda. Her gün de telefondan canlı yayın yapıyoruz yurtdışındaki vatandaşlarımız da bunun için dakikaları bekliyor zaten. Orucun ilk gününden beri köyümüzün içinde çoluk çocuk herkes maddi ve manevi görevini yapıyor ve birbirine destek veriyor. Her zaman da soruluyor ihtiyaçlarımız sağ olsunlar. Köyümüzün gençlerinden de Allah razı olsun iftara 15 dakika kala gelirler ve hemen servisleri yaparlar. Biz bu birlik ve beraberlik adetini diğer köy ve mahallelerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Çok güzel bir duygudur" dedi.

Mahalle sakinlerinden Erkan Bulut ise, "17 yıldır devam eden iftar programlarımız Kermelik halkına has olarak devam ediyor. Kermelik halkının birlikteliği, beraberliği 17 yıldır hiç değişmeyen bir gelenek olarak iftar çadırımız devam ediyor. İftar çadırımız bütün Kermelik halkından yardımseverlerimizin destekleri ile beraber her gün bir vatandaşımızın hayrını vererek yemekler veriliyor. Mahallemizin birlik ve beraberliği neticesinde de bu iş devam ediyor. Bu Kermeli olarak başlangıç ama genel anlamda tüm Türkiye'ye de yayılmasını tavsiye ederiz. Geleneklerimiz güzeldir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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