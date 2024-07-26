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Keşan'da dron destekli denetimde 20 sürücüye cezai işlem uygulandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dron destekli denetimde 20 sürücüye çeşitli maddelerde cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda drone desteği ile araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, cep telefonu, emniyet kemeri ile yayalara geçitlerinde yayalara geçiş üstünlüğü tanımayan toplam 20 sürücüye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.