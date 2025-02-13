Kesik Minare Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Kesik Minare Camii Yeniden Açıldı

Kesik Minare Camii Yeniden Açıldı

6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Kesik Minare Camii, restorasyonla yeniden ibadete açıldı.

13.02.2025 15:15
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6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi Kesik Minare Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıldı.

Törende konuşan Vali Tahir Şahin, "6 Şubat depreminde zarar gören camimizin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle tamirat ve restorasyon süreci tamamlandı. Şehrimizde 19 tescilli cami bulunuyor ve kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizle buluşturulacak. Emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürümüze ve Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Şehrimize yeniden kazandırılan Kesik Minare Camii'nde cemaatimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayına da huzur içinde ulaşmayı temenni ediyorum" dedi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise, Kilis Ulu Camii'nin restorasyonunun yıl sonu 7 Aralık tarihinde tamamlanacağını duyurdu. Açılış töreninin ardından dua edildi ve katılımcılara salep, lokum ve kurabiye ikram edildi. Vali Tahir Şahin, vatandaşlara salep ikram etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kesik Minare Camii Yeniden Açıldı - Son Dakika

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