KESOB'dan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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KESOB'dan Öğretmenler Günü Mesajı

KESOB\'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Şeyhi Odakır, öğretmenlerin meslek seçimindeki rolüne vurgu yaparak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

22.11.2024 12:13
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Odakır mesajında, "Öğretmenler gününü tebrik ederken, öğrencilerin meslek seçimlerinde ve geleceklerinde öğretmenlerimizin payının önemli olduğunun da altını çizmeli ve 'mesleğe dönüşte' katkı sunmaları gerektiğini hatırlatmalıyız" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Odakır mesajında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu, toplumda saygın ve değerli bir yeri olduğunu belirtti. Çocukların temel eğitimlerini ve öğrenimlerini ailede almaya başladığını daha sonra hayatları boyunca eğitim öğretim süreçlerini okulda öğretmenlerinden edinmeye başladığını vurgulayan Odakır, öğretmenlerin çocukların hayatlarındaki yerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan Şeyhi Odakır, mesajında şunları ifade etti;

"Çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Evlatlarımız okul sıralarında öğretmenlerinden hayatı öğreniyor, ahlakı öğreniyor, eğitim ve öğretim süreçlerinden geçerek kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Öğretmenlerimizin bu noktada payı çok büyüktür. Çocukların yönlendirilmesinde, ufuklarının genişlemesinde, meslek seçimlerinde dahası hayatlarını şekillendirmede öğretmenlerimiz etkin bir rol oynuyor. Öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Öğretmenlik saygın ve değerli bir meslektir. Öğretmenlerimizin çocuklarımız üzerinde emekleri çoktur. Onlar, doğruyu yanlışı anlatır, iyiyi kötüyü gösterir, vatan ve millete hayırlı birer evlat yetişmesine büyük bir katkı sağlarlar. Bu anlamda esnaf ve sanatkarlar yetiştiren, meslek öğreten, Ahi ahlakının yeşermesine vesile olan ustalarımızı da anmadan geçmek olmaz. Onlar da birer öğretici olmaları yönüyle öğretmendir ve değerlidir. Geleceğimiz her zaman olduğu gibi öğretmenlerimize emanet, bu yüzden öğretmenlerimiz geleceğimizdir. Onları her zaman el üstünde tutmalı, gereken saygıyı göstermeli, önemsemeli ve 'iyi ki varsınız' demeliyiz."

Öğretmenler Günü kutlama mesajında bir hatırlatmada bulunan Başkan Odakır şunları söyledi: "Sevgili öğretmenlerimiz; çocuklarımızın meslek seçimlerinde de sizler etkili olacaksınız. Bir yol gösterici olarak evlatlarımızı yönlendireceksiniz. Hangi öğrencinin nasıl bir eğilimi var aileler kadar sizler de iyi bilirsiniz. Seçim arefesinde olan öğrencilerimize mesleklere yönlendirmeyi gündemimizden çıkarmamalıyız. Eğitim öğretim hayatına devam etmeye yönelik bir yaklaşımı olmayan gençlerimizi mesleğe yönlendirelim. Ülkemizin, milletimizin her zaman her nitelikte yetişmiş elemanlara ihtiyacı olacak. Mesleğe dönüş olarak ifade ettiğimiz bu süreçte öğretmenlerimize büyük bir görev düşünüyor. Bizler de öğretmenlerimize bu konuda sonsuz destek sunmaya hazırız."

Odakır, mesajını şöyle tamamladı: "Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KESOB'dan Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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