Kestel'de Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Kestel'de Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı

Kestel\'de Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nin Temeli Atıldı

Kestel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın katılımıyla atıldı. Törende, Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, koltuk yarışlarının memleket için faydalı olmadığını belirtti. Merkez, 4 bin 800 metrekarelik alanı kapsayacak ve 150 milyon lira maliyetle inşa edilecek.

16.03.2025 20:41  Güncelleme: 20:43
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Kestel Sağlıklı Yaşam Merkezinin temeli atıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinden Cumhurbaşkanı adayı olmasını eleştirerek, "Şimdi bakıyorsun milletin hizmet için seçtiği bazı makam ve mevkideki hizmet yapması gereken insanlar seçildiğinin ertesi gün başka koltukların yarışı içerisine giriyorlar. Koltuk yarışına giriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Herkes aldığı emanetin hakkını bir versin" dedi.

Kestel'de temeli atılan Sağlıklı Yaşam Merkezi, bin 800 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek. Toplamda 4 bin 800 metrekarelik kullanma alanına sahip olacak sağlıklı yaşam merkezinin maliyeti 150 milyon lirayı bulacak. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve vatandaşların katılımı ile temel atma töreninde konuşan Efkan Ala, "Çalışmak boynumuzun borcudur. O bakımdan el birliğiyle başardığımız işlere bakıyorum, çok şey yaptık. Ama başarmamız gereken işlere bakıyorum, daha çok iş var. Alınması gereken mesafelere bakıyorum, daha yapılacak çok iş var. Onun için biz hizmette yarışı siyasetin merkezine koyduk. AK Parti'yi siyasetin merkezine koyduk. Ne demek bu? 85 milyon bizim. Bizde ayrı gayrı yok. 85 milyonun her talebi bizim için önemlidir ve onu yerine getirmeye çalışmak boynumuzun borcudur. Öyle lüzumsuz tartışmalara efendim lüzumsuz koltuk yarışlarına ihtiyacı yok bu memleketin" dedi.

AK Parti olarak hizmette yarıştıklarını, koltuk için çalışmadıklarını belirten Efkan Ala, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisinden Cumhurbaşkanı adayı olmasını eleştirdi. Ala, "Şimdi bakıyorsun milletin hizmet için seçtiği bazı makam ve mevkideki hizmet yapması gereken insanlar seçildiğinin ertesi gün başka koltukların yarışı içerisine giriyorlar. Koltuk yarışına giriyorlar. Bu doğru bir şey değil. Herkes aldığı emanetin hakkını bir versin. Herkes aldığı emanetin gerektirdiği hizmetleri milletle buluştursun bakalım. Hizmeti sorduğunda hatırlamıyorum diyenler, önlerine koltuk konulduğunda hiçbir şeyi unutmuyorlar maşallah. Efendim daha oturdukları koltuğun gerektirdiği hizmet görülmemiştir. 6 yıl geçti, 6 tane hizmetlerini sayamazsınız. Ama şimdi bütün Türkiye'de efendim böyle bir hava estiriliyor. Daha seçim yeni olmuş, bitmiş. Sanki ertesi gün yine bir seçim varmış gibi o hizmet yapamamanın getirdiği mahcubiyeti örtmek için, perdelemek için, hizmet üretememenin, siyaset üretememenin mahcubiyetini örtmek için koltuk yarışına girdiler" şeklinde konuştu.

AK Parti olarak kongre yaptıklarını hatırlatan Efkan Ala, "Pirüpak biçimde, coşkulu bir biçimde kadroları iş başına getirdik. Daha önceki arkadaşlarımızla yine yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yeni katılımlarla zenginleştiriyoruz. Derdimiz memlekete, Türkiye'ye hizmet etmek. Bizim muhalefetimiz var. Ama alternatifi yok. Yani alternatif bir hizmet üreten, bir cümlelik hafızalarda kalacak bir cümle söyleyen kimse yok. Keşke olsa da bizi zorlasalar. Memleket kazanır, Türkiye kazanır" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise, "Bugün burada, belediyemiz ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte takip ettiğimiz bir projenin daha nihayete ermesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde, geçen dönem yapılan plan revizyonu kapsamında Sağlık Bakanlığı ile davalık durumdaydık. Ancak, 'Kestel ne istiyorsa, biz de onu istiyoruz' mottosuyla, Sağlık Bakanlığı'nın teknik ekibi ile bir araya geldik. Sağlık Bakanlığı'nın talepleri değerlendirilerek dava geri çekildi, uzlaşma sağlandı ve ardından gerekli plan değişiklikleri ile imar uygulamaları yapıldı. Böylece, yatırımların önü açılmış oldu. Kale Aile Sağlık Merkezinden sonra Kestel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin temelini atıyoruz. Aile sağlığı merkezi, sağlık danışmanlığı, diyetisyenlik, psiko-sosyal destek hizmetleri, röntgen, laboratuar, fizyoterapi ve çocuk gelişimi hizmetleri gibi önemli alanları kapsayacak bu tesis, kısa süre içinde değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Aile sağlığı merkezi olarak, bu tesis, kısa süre içinde inşallah siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak ve çeşitli sağlık ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir destek sağlayacaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel'de Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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