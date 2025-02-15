KFC ve Pizza Hut İşçileri Mağduriyetlerini Duyurdu

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Haber: Jiyan ERKILIÇ-Esra TOKAT

(GAZİANTEP) - Konkordato ilan eden ve Ocak ayı maaşlarını ödemeyen KFC ve Pizza Hut işçileri, Gaziantep'te bir basın açıklaması yaparak mağduriyetlerini dile getirdi. İşçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

İş Gıda'nın konkordato ilan etmesiyle işsiz kalan KFC Türkiye ve Pizza Hut işçileri Gaziantep'te eylemler yaptı. İş Gıda bünyesinde bulunan KFC ve Pizza Hut işçileri şirketin konkordato ilan etmesinin ardından başlattıkları ücret ve tazminat talepli basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Bir Ekmek Bile Alamıyoruz"

Bebek bekleyen mağdur bir işçi, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Şu an biz hakkımızı istiyoruz. Eşimle birlikte aynı şirkette çalışıyoruz ve ikimiz de mağduruz. Bir bebek bekliyoruz ama kimse bize destek olmuyor. Kira ödeyemiyoruz, ekmek bile alamıyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Çok zor bir şey istemiyoruz."

2015 yılından beri KFC'de çalışan bir işçi ise yetkililere seslendi: "Hep birlikte çalıştık ama şimdi maaşlarımızı alamıyoruz. İlkem Şahin ve ailesi rahat yaşayacak diye biz neden mağdur oluyoruz? Devlet neden bunu araştırmıyor? Bizi böyle mi bırakacak? 7 bin kişi mağdur. Bu kadar insanın emeğini devletimiz inşallah en kısa sürede bu adamdan ve ailesinden çıkartır. Bu kadar kişinin emeği, hakkı boş değil."

Kadın İşçiler Haklarını Savunuyor

Kadın işçiler, izin günleri, tazminat hakları ve ödenmeyen maaşları konusunda haklarını sonuna kadar savunacaklarını ifade etti. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.

"Bizi yalnız bırakan siyasetçileri, yarın sandıkta biz de yüzüstü bırakacağız"

KFC Gaziantep işçileri, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de burada mağduruz. İş Gıda şirketi, yani KFC ve Pizza Hut, ocak ayı maaşlarımızı ödemedi. Haklarımızı vermeyerek ortadan kayboldular. Bölge müdürlerimiz üzerinden sürekli borçlar çıkıyor. Yüzlerce insan iş bulmakta zorlanıyor ama bu şirket, sanki mağdur kendisiymiş gibi davranıyor. Ancak evine ekmek götüremeyen bir baba kadar mağdur olamazlar.

"Bugün burada haklarımızı aramaya ve sözümüzü duyurmaya geldik. Eminiz ki bu ülkede bizim haklarımızı savunacak hukukçular var. Ancak bizi bugün yalnız bırakan siyasetçileri, yarın sandıkta biz de yüzüstü bırakacağız. Ben burada sadece 100 kişi adına değil, 7 bin çalışan ve 25 bin kişilik aileler adına konuşuyorum. Mağduriyetimiz giderilmediği takdirde, eylemlerimiz devam edecek."

İşçiler, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.