Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Aydın'da kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Aydın'da kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yılı Aydın\'da kutlandı

Aydın'da düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlandı. Etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, harekatın önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 Türk askeri şehit düşmüştür. Etkinliklerde Kıbrıs şehitleri anısına lokma döktürülerek vatandaşlara ikram edildi.

20.07.2024 11:38
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Aydın'da, Kıbrıslı Türklerin özgürlüğünü ve güvenliğini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a yaptığı müdahalenin yarım asrı geride bıraktığı bu anlamlı gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dernek Başkanı İsmail Ece, harekatın önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen o günleri dün gibi hatırladıklarını belirten Başkan Ece, Kıbrıs Gazileri olarak indirme ve çıkarma operasyonlarıyla Kıbrıs'a intikal ettiklerini ve Kıbrıslı soydaşlarının Rum baskısı ve zulmünden kurtarılması için savaştıklarını ifade etti. Ece, "Bizler korkusuzca hava ve otomatik silah mermileri arasında ya gazi ya şehit olma hedefiyle ilerliyorduk. Çıkarma ve indirme yapılan yerler açık hedef alanlardı. Rumların Beşparmak Dağları'nda yıllardır yaptıkları kordonlara rağmen tüm hedefleri imha ettik ve ele geçirdik" dedi.

"KKTC, Türk askeri sayesinde var"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda 498 Türk askerinin şehit düştüğünü belirten Ece, "Bugün KKTC varsa bu Türk askerinin biz ve bizim gibi gazilerle birlikte 498 şehidimizin büyük kahramanlığındandır. Harekat, 20-22 Temmuz 1974 ve 14-16 Ağustos 1974 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bu harekatlarda verdiğimiz 498 şehit ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" diye konuştu.

Başkan Ece'nin konuşmasının ardından etkinliğe katılan çok sayıda gazi ve şehit yakını Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği binası önünde Kıbrıs şehitleri anısına lokma döktürülerek vatandaşlara ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Aydın'da kutlandı - Son Dakika

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