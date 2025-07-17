Kıbrıs Barış Harekatı\'nın sembolü olan şehidin ismi, Sivas\'ta yaşatılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cengiz Topel'in isminin verildiği caddede yapılan isim değişikliği sonrası Sivas Belediyesi şehit pilotun ismini yaşatmak için adım attı. Belediye tarafından inşası devam eden model uçak pisti ve drift alanına, 'Cengiz Topel' ismi verildi.

Sivas Belediyesi, araba ve uçak tutkunlar için örnek bir projeye imza attı. Hazırlanan proje ile hem gençlerin teknolojiyle iç içe olacağı İHA ve model uçak pisti yapılırken hem de motor sporları tutkunlarının trafikten uzak ve güvenli bir ortamda drift yapılabileceği özel bir alan inşa ediyor. Formula 1 pisti ile aynı standartlarda yapılan alanı inceleyen Belediye Başkanı Adem Uzun, "Gençlerden sözünü aldık, artık mahalle aralarında drift yapmayacaklar" dedi.

27 Temmuz'da açılıyor

Pistin zeminin Formula 1 standartlarında olduğuna dikkat çeken Başkan Uzun, "Sivas Belediye'mize ait drift sahamızdayız. Drift kulüplerimiz de buradalar. En son zemini sererken birlikte istişaremizi yaptık. Formula 1 pisti gibi drift zemini hazırlıyoruz. 27 Temmuz tarihinde saat 17.00'de tüm drift severleri bu alana drift yapmaya davet ediyorum. Hemşehrilerimizi de drift izlemeye davet ediyorum. Gençlerden sözünü aldık. Bundan sonra mahallelerde drift yapmayacaklar. Artık bu alanı kullanacaklar. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SİVAS