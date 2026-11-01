Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Uludere'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Uludere'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Uludere\'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katılarak gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, törende merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Ürper'e Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İHA
Salih KayaUludereKıbrısGüncelŞırnakYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:10:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Uludere'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android