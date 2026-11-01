Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Uludere\'de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, törende merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Ürper'e Allah'tan rahmet diledi.