Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2022 10:22
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kınık Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Mehmet Şancı, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kınık'ta düzenlenen askeri törenle toprağa verilen Şancı için ilk olarak evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Gazinin naaşı ikindi namazına müteakip Kınık Osmaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda Kınık mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Garnizon Komutanlığından Tank Binbaşı Mehmet Gökhan Sivas, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Murat Coşkun, Kınık İlçe Müftüsü Cuma Yanar, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, MHP Kınık İlçe Başkanı Adem Paydaş, daire amirleri, Gazi Şancı'nın ailesi, yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - İZMİR

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı Son dakika gündem: Korkut'ta kadınlara yönelik cenaze yıkama kursu açıldı

Hisarcık, Cenaze, Kıbrıs, Kınık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:30:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement