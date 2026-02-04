(KIRIKKALE) - Eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırıkkale Şubesi Başkanı, Kıbrıs Gazisi Tayyip Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

Gazi Çevik için Nokta Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çevik'in ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Çevik'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.