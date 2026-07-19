Kıbrıs Gazisinden Unutulmaz Hatıra

Kıbrıs Gazisi ve Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutgun, üzerinden 52 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldıklarında ölümü düşünmeden sanki eğlenceye gider gibi hissettiklerini söyleyerek, "Orada arama yaparken bir Rum erkeğinin titrediğini hissedince aklıma ailem geldi" dedi.

Harekat zamanını ve Kıbrıs'ta yaşadığı hatıralarını anlatan Kıbrıs Gazisi Kasım Tutgun, orada bir Rum erkeğinin üzerinde arama yaparken titrediğini görünce aklına ailesinin geldiğini söyleyerek, "Ben Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığında Ankara 28. Tümen Topçu Alay Karargahı'ndaydım. Burdur'daki acemi eğitiminden sonra Ankara 28. Tümen Alay Karargahı'na dağıtımım çıktı. Terhisime yaklaşık 2-3 ay kala Kıbrıs hadiseleri baş gösterdi. Onun üzerine Ankara'daki birliklerimizden hareket ederek karayolu ile Konya-Karaman üzerinden Mersin Taşucu'na intikal ettik. Burada 29 Temmuz akşamına kadar arazide ikamet ettik. 29 Temmuz gecesi komutanımız, alay komutanımızın adaya gideceğini, sancak görevini sancak koruması olarak da bir kısım askerin gitmesini emretti. Bazı arkadaşlarımız gönüllü olarak gitmek için ileri çıktı. Bazı arkadaşlarımız da komutanlarımızın 'sen de gel' demesi üzerine bizleri seçtiler. Ben de muhabere çavuşu olarak gönüllü olarak çıktım. 29 Temmuz gecesi askeri araçlarla Mersin limanına hareket ettik. O gün sabaha karşı Ertuğrul Çıkarma Gemisiyle Kıbrıs'a hareket ettik. 30 Temmuz sabah şafak atarken Beş Parmak Dağları'nı karşıdan gördük. Tabi bilmiyorduk ama yaklaştıkça dağlar kendi heybetiyle ortaya çıkmaya başladı. 30 Temmuz sabahı havacı birliklerimiz indirmeye başlamışlardı, çıkarma yapmaya başlamışlardı. Biz de denizden Ertuğrul Çıkartma Gemisi'yle şimdiki ismi Karaoğlanoğlu Plajı olan yerden denizin sığ olan bir bölgesine kadar yaklaştık. Oraya belimize kadar suyun içerisinden karaya çıktık. Geriden destek olarak öncü birliklerimize yardımcı olarak devam ettik. Akşamüzeri hava kararmaktayken neresi olduğunu bilmediğimiz, tabi tamamen yabancı bir bölgeye çıkarma yapmıştık. Fakat çevreden gelen askeri seslerin, işte parola sormanın veyahut da 'dur, kim geliyor?' gibi sözleri duyduktan sonra güvenli bir yerde olduğumuzun emniyetiyle o geceyi orada geçirdik. Ertesi gün Kırnı diye bir Türk köyüne yerleştik. Burada çevre güvenliğini sağlamak amacıyla araştırma yaptık, köydeki herhangi bir şey var mı diye Rumlardan kalan asker veyahut da buna benzer kişiler var mı diye araştırma yaptık. Orada unutamayacağım şöyle bir hatıram oldu, anım oldu. Bir eve girdiğimizde yaşlı bir Rum kadını, genç 3 tane kız çocuğu, bir de genç Rum erkekle karşılaştık. Komutanım, 'Arar mısın bunların üzerini?' diye emir verdiği zaman genç kişinin üzerine elimi koyduğum zaman bütün azalarının titrediğini hissettim. O anda kendi ailem gözümün önüne geldi. Kıbrıs'ta ilk olarak böyle bir durumla karşılaştığım için bunu her zaman, her yerde anlatıyorum, unutamadığım bir anı olarak hafızamda kazınmıştır bu olay" dedi.

"Ölümü düşünmedik bile, içimizde bir huzur vardı"

Tutgun, Türkiye'den çıkarmaya giderken ölümü düşünmediklerini ve sanki eğlenceye gider gibi bir huzurla gittiklerini söyleyerek, "Biz Mersin'den Ertuğrul Gemisi'ne bindiğimizde kafamızda sadece şöyle bir şey vardı; işte yarın nasıl bir olayla karşılaşacağız? Bizi neler bekliyor? Fakat dediğim gibi yine ölümü zerre kadar aklımızdan getirmiyorduk. Hep silahlarımızı temizliyorduk. Yarın bunlar bize lazım olacak, iş düşecek bu silahlardan bize diye. Fakat dediğim gibi hiçbir zaman ölümü kesinlikle aklımıza getirmedik. Sanki ne bileyim bir eğlenceye gider gibi öyle bir huzur ve mutluluk vardı içimizde. Çanakkale'de Seyit Onbaşı'ya komutan savaştan sonra sormuş demiş ki, 'Evladım, o mermiyi bir tane daha atar mısın? Basın geldi onlarla röportaj yapacağız' o da 'Komutanım, aynı duyguyu yaşat ki de o mermiyi kaldırıp atayım' demiş. Şimdi gerçekten bu günler hatırlandıkça insanın etleri böyle diken diken oluyor deriz ya hani öyle bir tabir vardır ya. Ne bileyim gerçekten hatıralar bambaşka oluyor. O günleri yaşamak, hatırlamak şimdiki nesillere aktarmak çok daha güzel ama maalesef biz istiyoruz ki okullarımızdan bizlere davet gelsin veyahut da gelsinler böyle derneğimize biz gençlere geleceğimize o günlerimizi anlatalım ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz diye bir laf vardır bizde. Onlar geçmişlerini çok iyi araştırırlar bilirlerse ona göre geleceklerine bir yön verirler diye düşünüyoruz. Her konuşmamızda şu anda bile aynı duyguları yaşıyorum sanki o günlere geri gitmiş gibiyim" ifadelerini kullandı.

"Harekattan beri bizi dünyaya işgalci gibi göstermeye çalışıyorlar"

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri Türkiye'nin tüm dünyaya işgalci olarak gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Kasım Tutgun, "Şimdi Kıbrıs tarihini incelersek yani o zamandan beri bizleri bütün dünyaya kamuoyuna işgalci göstermeye çalışıyorlardı. Burada 'Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım' diye bir laf var. O zaman 74 Barış Harekatı sırasında, Allah rahmet eylesin, Bülent Ecevit ve Erbakan hocamızın koalisyon hükümeti vardı. Biz çıkarma yaparken Bülent Ecevit'in, 'Biz Kıbrıs'a barış için gidiyoruz. Sadece Türkler için değil, Rumlar için de barış için gidiyoruz' sözü bütün dünya kamuoyunda ses getirmişti. Biz her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olan çok necip bir milletiz. Onun için aradan yıllar da geçse, asırlar da geçse biz bu bütünlüğümüzü, benliğimizi bozmadan herkese bizim ırzımıza, namusumuza, bayrağımıza, toprağımıza göz dikmedikten sonra biz herkesle dost geçinmeye çalışan bir necip bir milletiz" dedi. - KAYSERİ