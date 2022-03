Kılıç İstiklal Marşının TBMM'de kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Türk milletinin vicdanın ortak sesi olan İstiklal Marşı'mız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakarlığın timsali olan İstiklal Marşı kabul edilişinin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nın en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı aziz milletimizin diriliş destanıdır. Bu destan Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadımızın ortak duygusunun, inancının sembolüdür. İstiklal Marşının her mısrası milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. Milli Marşımız, tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak İstiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi bir vesikadır. İstiklal Marşımız dün olduğu gibi bugünde kalplerimizi, ruhlarımızı ve yollarımızı aydınlatmaktadır. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vatanımızın ve bayrağımızın kıymetini bildiğimiz müddetçe yüce Rabbim inşallah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayacaktır. Bizler de bu şanlı ecdadın torunları, bu yüce milletin fertleri olarak cennet Vatanımızın her karış toprağında, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya ve İstiklal Marşı'mızı dünyanın dört bir tarafında ortak duygu ve coşkularla okumaya son nefesimize kadar devam etme azim ve kararlılığındayız. Vatan ve millet sevgisini gelecek nesillere bir onur nişanı olarak aktaracak olan bu dizeler ile başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve milletimizin duygularının veciz şekilde buluştuğu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP