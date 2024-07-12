Kılıçdaroğlu: SHP ile ilgili çıkan haberler asparagas - Son Dakika
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Yerel

Kılıçdaroğlu: SHP ile ilgili çıkan haberler asparagas

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SHP ile ilgili çıkan haberleri asparagas olarak nitelendirdi. Siyasette şiddetin olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iç çatışmaların Türkiye'nin itibarına ve saygınlığına darbe vuracağını belirtti.

12.07.2024 17:17
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Kemal Kılıçdaroğlu: "SHP ile ilgili çıkan haberler asparagas"

"İç çatışmalar Türkiye'nin itibarına ve saygınlığına darbe vurur"

"Siyasette şiddet olmamalı"

KAYSERİ - Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SHP ile ilgili çıkan haberler asparagas" dedi.

2 Haziran seçimlerinin ardından uğradığı saldırıda yaralanan CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Adayı Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Siyasette şiddetin olmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Siyaseti hep iyilikte yarışma alanı olarak gördüm. Benim düşüncem hep böyleydi ve böyle olmaya da özen gösterdim. Siyasette şiddet olmamalı. Bir belediye başkanımızın kazanması, arkasından sevinç gösterilerini olağan karşılamak lazım. Fakat şiddet olması, hatta insanın ölümüne yol açacak dozda bir şiddeti asla ve asla kabul etmek mümkün değildir. Şerafettin beyi ziyaret ettim. Sağ olsun doktorlar ve bütün ekipleri gerekli özeni göstermişler. İyi durumda, biraz daha yatacak ama iyi durumda olması bizim en büyük tesellimiz. Hayatını kaybetseydi bu gerçekten de büyük bir dram olacaktı. Yani akıl tutulması gibi bir şey. Bir insana şiddet uygulamak, onun ölümüne yol açacak dozda şiddeti büyütmek asla ve asla doğru değil. Dolayısıyla ben hastanenin başhekimine, çalışanlarına hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"İç çatışmalar Türkiye'nin itibarına ve saygınlığına darbe vurur"

Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Suriyelilerin Türkiye'ye yoğun olarak gelmesi en çok beni rahatsız etmiştir. Genel başkanlık yaptığım dönemde de bütün Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğime dair söz verdim ama Suriyelileri kendi ülkelerine gönderirken Türkiye'nin saygınlığını koruyarak, insan onurunu koruyarak onları göndereceğimi söylemiştim. Burada iç çatışmalara yol açılması, Suriyelilere karşı şiddet uygulanması Türkiye'nin itibarına, saygınlığına darbe vurur. Bu açıdan onu doğru bulmuyorum. Tam tersine hükümetin bu konuda izleyeceği tutarlı politikalarla Suriyelilerin kendi ülkelerine gönderilmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yi desteklediği sorusuna ise, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler. Öyle bir şey yok arkadaşlar" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu: SHP ile ilgili çıkan haberler asparagas - Son Dakika

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