Kilikya Yolu'nda İlk Resmi Yürüyüş Gerçekleşti - Son Dakika
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Kilikya Yolu'nda İlk Resmi Yürüyüş Gerçekleşti

10.06.2025 18:38
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Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin ilk resmi yürüyüşü, doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getirdi. Katılımcılar, antik kalıntılar eşliğinde 5 kilometrelik parkuru yürüyerek benzersiz bir deneyim yaşadı.

Kilikya Yolu'nda ilk resmi yürüyüş gerçekleşti

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin ilk resmi yürüyüşü, doğa ve tarih tutkunlarını Işıkkale-Kubat-Tekkadın rotasında bir araya getirdi. Katılımcılar, 5 kilometrelik parkurda antik kalıntılar arasında yürüyerek, doğa ile tarihin iç içe geçtiği benzersiz bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Valiliği, Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği ile Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi', doğayla tarihi ve kültürü birleştiren eşsiz yürüyüş rotalarıyla katılımcıları ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin tanıtılmasının ardından gerçekleşen ilk resmi yürüyüş doğaseverlerden tam not aldı. 'Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar' sloganıyla düzenlenen programda bu kez katılımcılar, Olba Etabı içerisinde yer alan Silifke Işıkkale-Kubat Kanyonu-Tekkadın Ören Yeri boyunca 5 kilometre yürüdü. Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin ilk resmi yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Dernek Başkanı Ali Rıza Demir, Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Durukan, spor kulübü üyeleri ile doğaseverler katıldı.

"Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin çok inandıkları ve güvendikleri bir proje olduğunu söyledi. Gökayaz, "Silifke'den Tarsus'a kadar 550 kilometre üzerinde, 4 ana hattan ve 38 parkurdan oluşan bir yoldan bahsediyoruz. Genel anlamda Kilikya Yolu; benzerleri ve diğer yol hatları gibi büyük özellikleri olan bir yol. Bu yolun tanıtımına da büyük bir önem veriyoruz ve bugün ilk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Hafta içi duyurularda bulunduk ve halkımızı da davet ederek hep beraber bu parkurlarda yürüdük, bundan sonra da yürümek istiyoruz. Tarihi Kilikya Yolu'nu hak ettiği noktaya getireceğiz" dedi.

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ile Kilikya Yolu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Rıza Demir, projenin gönüllü paydaşı olduklarından söz ederek, "5 yıl önce bugün burada bu röportajı yapmak içimizde bir ukdeydi, gerçekten inanılmaz bir mutluluk. Açılışı yaptık ve halkımızı tanıtım amacıyla bugün burada yürütüyoruz" diye konuştu.

Tarihi Kilikya Yolu Projesi'nin Mersin ekonomisine, kültürüne ve tarihine büyük katkılar sunacağına da değinen Demir, "Bu projenin kente çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bu yollarda, Yörüklerin kullandığı göç yolları, İpek Yolu, Baharat Yolu, Aşk Yolu ve Güzellik Yolu var. Biz bugün burada Olba'daki Roma Yolu'nu yürüdük. Bunların hepsinin tarihi ve arkeolojik yanı var. Çok güzel etaplar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilikya Yolu'nda İlk Resmi Yürüyüş Gerçekleşti - Son Dakika

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