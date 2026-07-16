Kilis\'te 15 Temmuz anma programı düzenlendi

Kilis'te, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hacı Cümbüş Kavşağı'ndan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programa, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların isimleri tek tek okunarak dualar edildi.

Programda konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle milletçe ortaya koyduğumuz birlik ruhunu ve ortak hafızamızı bir kez daha idrak etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" diye konuştu.

Anma programında şiirler okunurken, halk oyunları ekipleri de gösterilerini sundu. Etkinlikler kapsamında saat 00.13'te kent genelindeki camilerden sela okunmasıyla program sona erdi. - KİLİS