Kilis\'te Öğretmenler Günü Kutlaması

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Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KİLİS - Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kilis'te etkinlik düzenlendi. Program çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezinde program devam etti. Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.