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Kırgızistan'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Kırgızistan'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Kırgızistan'da meydana gelen ve Kazakistan'da da hissedilen 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem, Kazakistan'ın Almatı kentinde de hissedildi ve bir dakikadan uzun sürdü.

Kırgızistan\'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı
23.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:29
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Kırgızistan'da yerel saatle 00.09 sıralarında meydana gelen ve Kazakistan'da da hissedilen 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem Kazakistan'da da hissedilmişti. Depremden etkilenen Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Şehrin deprem nedeniyle beşik gibi sallandığı anlaşılan görüntüde, korkutan depremin bir dakikadan uzun sürdüğü kaydedildi.

Şiddetli deprem Kazakistan'ın yanı sıra Özbekistan ve Tacikistan'da da hissedilmişti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, deprem nedeniyle 44 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise depremde can kaybı ve hasar olmadığını duyurmuştu. - ALMATI

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırgızistan'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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